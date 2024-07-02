Уперше: Україна увійшла до групи країн із рівнем доходів вище середнього, — Світовий банк

За даними організації, зараз показник валового національного доходу українців на рівні $5070. Таке підвищення в рейтингу відбулося завдяки економічному зростанню минулого року.

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Україну вперше занесли до категорії країн, де доходи населення оцінюються вище середнього. Туди її включив Світовий банк, про що йдеться у звіті організації.

Відомо, що дані класифікації оновлюються щорічно 1 липня і в них враховують валовий національний дохід (ВНД) на душу населення за минулий рік. Якщо рік тому в України був показник $4270, то зараз уже $5070. Це і дало змогу Світовому банку віднести Київ до групи країн із доходами вище середніх.

Загалом є чотири категорії з рівнями доходів: низький, нижчий за середній, вищий за середній і високий.

Класифікація доходів Світового банку спрямована на те, щоб відобразити рівень того, як розвивається країна. На ВНД на душу населення спираються у зв'язку з тим, що це широко доступний показник економічного потенціалу країни.

Підвищення України в рейтингу стало результатом того, що відбулося відновлення економічного зростання торік поряд зі скороченням чисельності населення на 15% через повномасштабну війну РФ проти України.

Крім того, реальний ВВП України став вищим на 5,3% після того, як відбулося колосальне падіння на 28,8% у 2022 році.

Україна увійшла до категорії країн з рівнем доходів вище середнього Фото: World Bank

"Ці фактори були посилені зростанням цін на товари та послуги вітчизняного виробництва, що призвело до значного збільшення номінального ВНД на душу населення на 18,5%", — йдеться в повідомленні.

А ось сама Російська Федерація, на думку Світового банку, також перейшла в нову категорію країн. Тепер Москва розташована разом із державами, де високий рівень доходу.

Це також може бути пов'язано з війною, яку розв'язав Кремль проти України практично три роки тому.

"На економічну активність у Росії вплинуло значне збільшення військової діяльності 2023 року, тоді як зростанню також сприяло пожвавлення в торгівлі (+6,8 %), фінансовому секторі (+8,7 %) і будівництві (+6,6 %), — йдеться у звіті.

У результаті, як вважають у Світовому банку, ВНД на душу населення в РФ зріс на 11,2%.

Нагадаємо, 17 червня повідомлялося, що Україні може загрожувати дефолт через півтора місяця. Офіційні переговори з власниками єврооблігацій тривають уже кілька тижнів. Міністр фінансів Сергій Марченко сподівається на досягнення угоди до 1 серпня.