У ЄС дозволили використовувати доходи від активів РФ на користь України: коли прибудуть перші гроші

У Єврокомісії заявили, що 2024 року всі отримані з російських активів кошти Євросоюз спрямує для роботи механізму Ukraine Facility.

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Україна може отримати перші гроші від доходів від російських заморожених активів у ЄС уже в липні поточного року. Про це 21 травня повідомили в Європейській комісії.

Зазначимо, що в Єврокомісії привітали рішення Євроради, яка схвалила використання доходів від заморожених активів Росії на користь України.

Віце-голова Європейської комісії Валдіс Домбровскіс привітав це рішення.

"Швидкість залишається ключовим фактором. І Комісія продовжить докладати всіх зусиль, щоб перший платіж було здійснено вже в липні", — заявив він.

Водночас у Єврокомісії зазначили, що рішення набуде чинності тільки після публікації в Офіційному журналі Євросоюзу.

"Ресурси будуть доступні для підтримки України, починаючи з липня 2024 року, з виплатами двічі на рік", — ідеться в повідомленні.

У Єврокомісії повідомили, що 2024 року всі отримані з російських активів кошти Євросоюз спрямує для роботи механізму Ukraine Facility для підтримки надзвичайної реабілітації, відновлення та реконструкції. Однак найнагальніші потреби України в обороні можуть бути задоволені через Європейський фонд миру (EPF) і через Європейську програму оборонної промисловості (EDIP).

"Рішення дають змогу визначити пріоритетність потреб, які можуть змінюватися з часом. Розподіл буде переглядатися щорічно, причому перший перегляд відбудеться 1 січня 2025 року", — зазначили в Єврокомісії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США хочуть видати Україні кредит за рахунок доходів від активів РФ. За словами журналістів, Україні цього літа може бути виділено 50 млрд доларів. Весь план може бути реалізовано до листопада 2024 року.