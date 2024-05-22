В ЕС разрешили использовать доходы от активов РФ в пользу Украины: когда прибудут первые деньги

В Еврокомиссии заявили, что в 2024 году все полученные из российских активов средства Евросоюз направит для работы механизма Ukraine Facility.

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Украина может получить первые деньги от доходов от российских замороженных активнов в ЕС уже в июле текущего года. Об этом 21 мая сообщили в Европейской комиссии.

Отметим, что в Еврокомиссии поприветствовали решение Евросовета, который одобрил использование доходов от замороженных активов России в пользу Украины.

Вицепредседатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис поздравил это решение.

"Скорость остается ключевым фактором. И Комиссия продолжит прилагать все усилия, чтобы первый платеж был осуществлен уже в июле", — заявил он.

При этом в Еврокомиссии отметили, что решение вступит в силу только после публикации в Официальном журнале Евросоюза.

"Ресурсы будут доступны для поддержки Украины, начиная с июля 2024 года, с выплатами дважды в год", – сказано в сообщении.

В Еврокомиссии сообщили, что в 2024 году все полученные из российских активов средства Евросоюз направит для работы механизма Ukraine Facility для поддержки чрезвычайной реабилитации, восстановления и реконструкции. Однако самые насущные потребности Украины в обороне могут быть удовлетворены через Европейский фонд мира (EPF) и через Европейскую программу оборонной промышленности (EDIP).

"Решения позволяют определить приоритетность потребностей, которые могут меняться со временем. Распределение будет пересматриваться ежегодно, причем первый пересмотр состоится 1 января 2025 года", — отмтеили в Еврокомиссии.

Ранее СМИ сообщали, что США хотят выдать Украине кредит за счет доходов от активов РФ. По словам журналистов, Украине этим летом может быть выделено 50 млрд долларов. Весь план может быть реализован до ноября 2024 года.