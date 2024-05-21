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Глава МИД Германии Бербок побывала на одной из крупнейших ТЭС, которую разрушили россияне

ФРГ, МИД ФРГ, глава МИД ФРГ, Анналена Бербок
Анналена Бербок

По словам Анналены Берборк, сейчас Украина нуждается в срочном усилении ПВО для защиты от российских ракет и дронов. Она пообещала дальнейшую поддержку Киеву.

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В Киев с визитом 21 мая прибыла глава немецкого МИД Анналена Берборк. Во время своего визита она побывала на одной из крупнейших украинских ТЭС, уничтоженной в результате российского ракетного удара. Об этом говорится в сообщении на сайте немецкого внешнеполитического ведомства.

"Основой нашей поддержки является глубокая вера в то, что Украина сможет победить в этой войне. Путин считает, что у нас в конце концов закончится воздух, но мы выдержим. Германия и многие другие страны со всех частей мира твердо стоит на стороне Украины. Украинцы могут рассчитывать на это в долгосрочной перспективе", — заявила Бербок.

По словам дипломата, ФРГ продемонстрирует это "очень четко в июне" во время мировой Конференции по восстановлению Украины в Берлине. В то же время Бербок убеждена, что Украина нуждается в срочном усилении ПВО для защиты от российских ракет и беспилотников.

"Нам сейчас нужно объединить усилия, чтобы Украина выжила, чтобы украинцы могли продолжать жить самостоятельной жизнью в будущем. И чтобы армия Путина скоро не оказалась у наших же границ... Вместе с нашими партнерами по всему миру и крепким альянсом бизнеса, гражданского общества и местных властей мы инвестируем в долгосрочный страховой полис для будущего Украины", — подчеркнула немецкий министр.

Журналист издания Spiegel Кристоф Шульт на своей странице в соцсети Х опубликовал видео с прибытием Бербок.

Прибытие Анналены Бербок в Киев

В свою очередь, DW Украина пишет, что Бербок вместе с главой Минэнерго Украины Германом Галущенко посетила одну из крупнейших ТЭС Украины, которую уничтожили ВС РФ. Руководитель немецкого внешнеполитического ведомства заявила, что ФРГ собрала почти 1 млрд евро на усиление украинской ПВО.

"Мы увидели, как ПВО помогла, однако недостаточно средств ПВО, чтобы защитить критически важную инфраструктуру. Именно поэтому мы обращаемся с призывом к международным партнерам во всем мире, что нам нужно больше средств ПВО, чтобы защитить не только крупные города, но и инфраструктуру", — отметила Бербок.

11 мая аналитик BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке высказал предположение, что Украина могла исчерпать запасы ракет для систем ПВО Patriot. При этом он отметил, что в западных странах на складах лежат огромные запасы такого вооружения.

Также 26 апреля Фокус писал, что, по словам премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, его страна не будет передавать Украине своих системы ПВО Patriot или С-300.