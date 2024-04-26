Греция отказалась передавать Украине системы ПВО, несмотря на давление Евросоюза, — FT

Премьер-министр Кириакос Мицотакис сказал, что Греция не может передать Украине оружие, которое критически важно для ее собственной безопасности.

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Греция не будет передавать Украине системы ПВО Patriot и C-300, так как это может поставить под угрозу ее безопасность. Об этом 23 апреля заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, сообщает Financial Times.

По его словам, Греция и так разными способами поддерживала Украину оборонным оборудованием.

"Но мы с самого начала заявили, что не можем передать системы вооружений, которые критически важны для нашей способности к сдерживанию", — сказал Мицотакис.

Как пишет издание Bulgarianmilitary, на саммите в Брюсселе на прошлой неделе лидеры ЕС призвали Испанию и Грецию передать часть своих систем ПВО Украине. Основанием для этого послужила уверенность в том, что потребности Афин и Мадрида в противовоздушной обороне значительно менее срочны по сравнению с потребностями Киева.

Представитель кабмина Греции Павлос Маринакис заявил, что Греция не будет предпринимать никаких действий, которые потенциально могут поставить под угрозу ее обороноспособность.

По словам журналистов, у Греции есть 36 установок Patriot. Впервые страна получила это оружие в середине 1990-х годов.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Греция может передать Украине Patriot. Тогда греки потребовали, чтобы США предоставили гарантии безопасности от турецкой угрозы, однако какие они должны быть, не озвучивалось.

Также сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц хочет, чтобы США передали Украине еще хотя бы один ЗРК Patriot. Правительство Германии все еще отказывается поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus, зато Берлин активизирует усилия по улучшению воздушной защиты Украины.