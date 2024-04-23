Греция может передать Украине комплекс Patriot: названы условия, — СМИ

По данным журналистов, Греция имеет несколько условий, которые включают предоставление США гарантий от турецкой угрозы.

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Афины, вероятно, передадут Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot PAC-3, но при условии гарантий со стороны США. Об этом сообщает греческое издание Pronews.

Источники издания в правительстве уверяют, что сейчас идет дискуссия о возможности поставки Украине батареи Patriot, но есть условия. США должны предоставить гарантии безопасности от турецкой угрозы, однако какие они должны быть, не озвучивается. Кроме этого Штаты должны компенсировать стоимость ЗРК Patriot PAC-3 из общего пакета помощи Украине на 61 млрд долларов. Другим вариантом может стать то, что США предоставят Греции батарею Patriot из своих запасов.

В целом Греция имеет шесть батарей Patriot PAC-3: две расположены в Афинах, а одна в Саудовской Аравии. Ожидается, что Украине передадут один из тех комплексов, который находится в столице. Сам комплекс PAC-3 может сбивать баллистические ракеты, но у греков нет таких зенитных ракет. Они имеют на вооружении PAC-2GEM.

Ранее издание Financial Times писало, что на Грецию и Испанию давят некоторые европейские страны и члены НАТО. Аргументом называется отсутствие непосредственной угрозы для этих двух стран в отличие от Украины. Сейчас Киеву нужно как минимум 7 дополнительных батарей Patriot.

Напомним, в Германии анонсировали поставки Украине четвертого комплекса Patriot.

Ранее в ЕС заявляли, что лучше Украине дать ЗРК Patriot, чем потом восстанавливать поврежденную инфраструктуру.