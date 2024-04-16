Дешевле дать Украине ЗРК Patriot, чем восстанавливать поврежденную электростанцию, — Боррель

Высокопоставленный представитель ЕС заявил, что бои в Украине очень напряженные. При этом ВС РФ не могут прорвать фронт, берут населенные пункты ценой огромных жертв.

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Дешевле приобрести для Украины ЗРК Patriot, чем восстанавливать поврежденные или разрушенные российскими оккупантами электростанции. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью изданию Le Monde.

По его словам, необходимо избегать разрушений инфраструктуры Украины.

"Украина должна победить, чтобы отразить вторжение. В демографическом отношении разница огромна, и в Украине наблюдается эффект истощения. Мы должны дать ей наступательные возможности", — сказал Боррель.

Он также отметил, что бои в Украине очень напряженные. При этом ВС РФ не могут прорвать фронт, берут населенные пункты ценой огромных жертв.

"Вот почему 22 апреля я созвал совет по иностранным делам и обороне, чтобы посмотреть, как мы можем удовлетворить потребности Украины в боеприпасах и, что, возможно, более важно, в противовоздушной обороне. Я стучу в двери государств-членов, чтобы сказать им, что, если у них нет зенитных батарей, их придется купить", — сказал Боррель.

Ранее СМИ сообщали, что РФ ждала перемещения ПВО на фронт в Украине, чтобы возобновить массированные атаки на энергетику. По словам заместителя министра энергетики Светланы Гринчук, несколько недель атак россиян почти все усилия Украины по ремонту критической инфраструктуры были нивелированы.

Также напомним, что президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО и другие страны закрыть небо над Украиной. По его словам, Израиль не является членом НАТО, а потому страна не попала под защиту 5-й статьи Альянса. При этом никто из союзников не оказался втянутым в войну.