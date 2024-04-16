Дешевше дати Україні ЗРК Patriot, ніж відновлювати пошкоджену електростанцію, — Боррель

Високопоставлений представник ЄС заявив, що бої в Україні дуже напружені. Водночас ЗС РФ не можуть прорвати фронт, беруть населені пункти ціною величезних жертв.

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Дешевше придбати для України ЗРК Patriot, ніж відновлювати пошкоджені або зруйновані російськими окупантами електростанції. Про це заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв'ю виданню Le Monde.

За його словами, необхідно уникати руйнувань інфраструктури України.

"Україна повинна перемогти, щоб відбити вторгнення. У демографічному відношенні різниця величезна, і в Україні спостерігається ефект виснаження. Ми повинні дати їй наступальні можливості", — сказав Боррель.

Він також зазначив, що бої в Україні дуже напружені. Водночас ЗС РФ не можуть прорвати фронт, беруть населені пункти ціною величезних жертв.

"Ось чому 22 квітня я скликав раду в закордонних справах і обороні, щоб подивитися, як ми можемо задовольнити потреби України в боєприпасах і, що ,можливо, важливіше, у протиповітряній обороні. Я стукаю у двері держав-членів, аби сказати їм, що, якщо в них немає зенітних батарей, їх доведеться купити", — сказав Боррель.

Раніше ЗМІ повідомляли, що РФ чекала на переміщення ППО на фронт в Україні, щоб відновити масовані атаки на енергетику. За словами заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук, за кілька тижнів атак росіян майже всі зусилля України з ремонту критичної інфраструктури були нівельовані.

Також нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський закликав НАТО й інші країни закрити небо над Україною. За його словами, Ізраїль не є членом НАТО, а тому країна не потрапила під захист 5-ї статті Альянсу. Водночас ніхто із союзників не виявився втягнутим у війну.