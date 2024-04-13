Україні терміново потрібна допомога: у Зеленського визнали дефіцит ракет для ППО

Радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, що у ЗС РФ нова тактика — ворог атакує електростанції одночасно десятком ракет. Він підкреслив, що система — "перевантажена".

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11 квітня аналітик BILD Юліан Рьопке припустив, що в Україні закінчилися ракети для систем ППО Patriot та IRIS-T. Цю інформацію для The Guardian 13 квітня прокоментував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Подоляк пояснив, що Росія змінила тактику обстрілів енергетики. Тепер ЗС РФ атакують електростанції "до 10-12 ракетами одночасно".

"Система перевантажена. Тепер ми повинні побачити, чи зможемо ми підтримувати роботу системи, чи потрібні нам додаткові системи ППО, особливо проти ультразвукових балістичних ракет, і чи зможемо ми відновити зруйновані об’єкти", — пояснив він.

Радник розповів, що Україна терміново шукає допомоги від партнерів, щоб краще протистояти загрозі. Він запевнив, що ракети для Patriot та IRIS-T не закінчилися, але їх критично бракує.

"Вони точно в дефіциті", — підкреслив Подоляк.

Він також поскаржився на відсутність засудження масованих обстрілів ЗС РФ з боку Заходу.

"Росіяни повністю зруйнували одну з найбільших ТЕС Європи. Але ми не бачимо жодних резолюцій Ради Безпеки в ООН чи будь-яких інших подібних заяв", — зазначив радник.

Нагадаємо, раніше інформацію щодо браку ракет для Patriot та IRIS-T коментували у Повітряних силах. 12 квітня речник командування Ілля Євлаш закликав українців не піддаватись паніці та наголосив, що сили ППО показують "досить гарний результат".

У Le Figaro передали, що експерти закликають українців протриматись 2024 рік, адже у 2025 році ЗСУ зможуть відновити контрнаступ. У ЗМІ підтверджують, що Україні нині ракети для систем ППО потрібні більше, ніж самі комплекси.