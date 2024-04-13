Украине срочно нужна помощь: у Зеленского признали дефицит ракет для ПВО

Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что у ВС РФ новая тактика — враг атакует электростанции одновременно десятком ракет. Он подчеркнул, что система — "перегружена".

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11 апреля аналитик BILD Юлиан Рьопке предположил, что в Украине закончились ракеты для систем ПВО Patriot и IRIS-T. Эту информацию для The Guardian 13 апреля прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Подоляк объяснил, что Россия изменила тактику обстрелов энергетики. Теперь ВС РФ атакуют электростанции "до 10-12 ракетами одновременно".

"Система перегружена. Теперь мы должны увидеть, сможем ли мы поддерживать работу системы, нужны ли нам дополнительные системы ПВО, особенно против ультразвуковых баллистических ракет, и сможем ли мы восстановить разрушенные объекты", — объяснил он.

Советник рассказал, что Украина срочно ищет помощи от партнеров, чтобы лучше противостоять угрозе. Он заверил, что ракеты для Patriot и IRIS-T не закончились, но их критически не хватает.

"Они точно в дефиците", — подчеркнул Подоляк.

Он также пожаловался на отсутствие осуждения массированных обстрелов ВС РФ со стороны Запада.

"Россияне полностью разрушили одну из крупнейших ТЭС Европы. Но мы не видим никаких резолюций Совета Безопасности в ООН или любых других подобных заявлений", — отметил советник.

Напомним, ранее информацию о нехватке ракет для Patriot и IRIS-T комментировали в Воздушных силах. 12 апреля представитель командования Илья Евлаш призвал украинцев не поддаваться панике и отметил, что силы ПВО показывают "достаточно хороший результат".

В Le Figaro передали, что эксперты призывают украинцев продержаться 2024 год, ведь в 2025 году ВСУ смогут возобновить контрнаступление. В СМИ подтверждают, что Украине сейчас ракеты для систем ПВО нужны больше, чем сами комплексы.