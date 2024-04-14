РФ чекала переміщення ППО на фронт в Україні, щоб відновити масовані атаки на енергетику, — CNN

За словами заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук, кілька тижнів атак росіян майже всі зусилля України з ремонту критичної інфраструктури були знівельовані.

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Після зими Росія відновила масовані атаки по українській енергосистемі, причому інтенсивність атак значно перевищує той, який Україна вже пережила за понад два роки війни. Про це пише CNN.

У коментарі виданню заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук пояснила, що РФ дійсно змінила свою тактику, і це призвело до нових проблем для галузі. За її словами, протягом перших двох років війни росіяни здійснювали розпорошені обстріли, коли залп ракет запускався по великих частинах енергетичної системи України. Проте зараз удари стають більш точними та концентрованими, десятки ракет і безпілотників спрямовуються на одну ціль.

"За такий короткий проміжок часу – за кілька тижнів цих масованих російських атак – майже всі наші річні зусилля з відновлення та ремонту були знищені за кілька днів, за кілька атак" – сказала Гринчук.

Експерти говорять про переломний момент

Керівник київського Центру досліджень енергетичної промисловості (EIRC) Олександр Харченко розповів CNN, що в кінці березня РФ здійснила одну зі своїх найбільших ракетних і безпілотних атак по енергетичній інфраструктурі України, внаслідок якої в 10 регіонах країни протягом деякого часу понад мільйон домогосподарств залишалися без світла.

"22 березня Росія почала реалізовувати свою нову стратегію нападів", — наголосив Харченко. За його словами, суть нової стратегії полягає у тому, що атаки росіян зосереджуються по конкретних цілях, коли велика кількість ракет і безпілотників одночасно зосереджуються на дуже обмеженій кількості об'єктів.

З того часу РФ розгромила українські електростанції по всій країні, а 11 квітня повністю знищила Трипільську ТЕС – найбільшу електростанцію в Київській області. ДТЕК, найбільша приватна енергетична компанія України, також заявила в четвер, що Росія завдала "серйозної шкоди" двом її електростанціям і що приблизно 80% енергетичних потужностей, якими вона керує, були зруйновані російськими ударами.

Президент українського енергетичного аналітичного центру DiXi Group Олена Павленко переконана, що Україна після закінчення зими могла передислокувати частину ППО від інфраструктури на передову. Саме на це чекала Росія, щоб завдати масованого удару. На думку експерта, мова не йде про помилку, а лише про розстановку пріоритетів, оскільки вважалося, що після закінчення зими можна буде застосувати ППО в інших місцях.

Генеральний директор енергетичної компанії ДТЕК Максим Тимченко вважає, що замість подальших атак на транспортні системи України з кінця березня Росія перейшла до масованих атак на українську інфраструктуру, яка причетна до виробництва енергії. Причому для реалізації такої тактики ворог застосував високоточну зброю, внаслідок чого показник руйнувань української енергосистеми перевищує показники 2023 року.

Миттєві тривалі відключення електроенергії в Україні після атак по теплових електростанціях не розпочалися завдяки тому, що енергія зберігається у сховищах. До того ж ТЕС використовуються здебільшого для балансування основних потреб, насамперед під час інтенсивних періодів опалення взимку, коли споживання різко зростає.

Ремонтувати чи захищати

За словами Олександра Харченка, Україні вдалося показати надзвичайну здатність усунути пошкодження своєї електромережі. Частину високовольтних підстанцій – ключових вузлів, які знижують напругу електроенергії, аби її можна було передавати по лініях електропередач до будинків і офісів – відновлювали понад 10 разів. Реставрація частини з них відбувалася принаймні три-чотири рази.

"Їх атакують і відновлюють, а потім знову атакують. Якби їх не відновили, то значна частина регіонів уже була б без світла", — наголосив Харченко.

При цьому, каже керівник відділу комунікацій "Укренерго" Марія Цатурян, суттєво зросли темпи виконання ремонту. Так, якщо у мирний час для заміни пошкодженого великогабаритного автотрансформатора на новий потрібен був місяць, то зараз мова йде про менше ніж тиждень.

Перед Україною стоїть зовсім інше завдання

Видання пише, що зараз Україна повинна вирішувати зовсім інше завдання: здійснювати ремонт не просто підстанцій, а й цілих підстанцій. Якщо підстанції можна захистити мішками з піском, сітками для захисту від дронів та іншими запобіжними засобами, захист великих підстанцій можливий лише завдяки протиповітряній обороні.

До того ж експерти стверджують, що українська тактика також може змінитися. Зокрема замість відновлення великих електропідстанцій, які є дуже уразливими, Україна може інакше виробляти енергію.

13 квітня міністр енергетики України Герман Галущенко порадив українцям купувати генератори та інші альтернативні джерела електроенергії. При цьому чиновник закликав партнерів допомогти посилити українську ППО.