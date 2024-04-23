Греція може передати Україні комплекс Patriot: названо умови, — ЗМІ

За даними журналістів, Греція має кілька умов, які включають надання США гарантій від турецької загрози.

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Афіни, імовірно, передадуть Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot PAC-3, але за умови гарантій із боку США. Про це повідомляє грецьке видання Pronews.

Джерела видання в уряді запевняють, що наразі триває дискусія щодо можливості постачання Україні батареї Patriot, але є умови. США мають надати гарантії щодо безпеки від турецької загрози, проте які вони мають бути, не озвучується. Також Штати повинні компенсувати вартість ЗРК Patriot PAC-3 із загального пакета допомоги Україні на 61 млрд доларів. Іншим варіантом може стати те, що США нададуть Греції батарею Patriot зі своїх запасів.

Загалом Греція має шість батарей Patriot PAC-3: два розташовані в Афінах, а один — в Саудівській Аравії. Очікується, що Україні передадуть один з тих комплексів, який розташований у столиці. Сам комплекс PAC-3 може збивати балістичні ракети, але в греків немає таких зенітних ракет. Вони мають на озброєні PAC-2GEM.

Раніше видання Financial Times писало, що на Грецію та Іспанію тиснуть деякі європейські країни й члени НАТО. Аргументом називається відсутність безпосередньої загрози для цих двох країн на відміну від України. Наразі Києву потрібно як мінімум 7 додаткових батарей Patriot.

Нагадаємо, у Німеччині анонсували постачання Україні четвертого комплексу Patriot.

Раніше в ЄС заявляли, що краще Україні дати ЗРК Patriot, ніж потім відновлювати пошкоджену інфраструктуру.