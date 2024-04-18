"Найбільш істотний внесок": Україна може отримати від країн НАТО ще 6 систем Patriot, — Шольц

За словами канцлера Німеччини, Берлін за час великої війни передав Києву вже три системи ППО. У зв'язку з цим він закликав інші країни ухвалити аналогічні рішення.

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Україна може отримати найближчим часом від країн НАТО додаткові системи протиповітряної оборони Patriot. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц 18 квітня.

За його словами, партнери по НАТО мають в арсеналі ще шість систем ППО Patriot, не враховуючи тієї, про постачання якої напередодні оголосив Берлін. Робота над реалізацією цієї ініціативи вже ведеться.

"Ми вже надали дві системи, тепер ми поставили і третю, і ми є країною, яка робить найбільш істотний внесок в цю справу. Остання, третя система, про яку ми оголосили і яка буде передана Україні, — це також наш заклик до інших країн прийняти аналогічні рішення", — заявив Олаф Шольц.

Окремо канцлер додав, що партнери Альянсу дали чітко зрозуміти, що системи, про які йдеться, мають бути передані Києву для кращого захисту від масованих російських ударів.

"І я хотів би повторити цей заклик ще раз. Ми чули про сім додаткових систем. Одна з них — наша. Ми таки сподіваємося знайти ще шість у контексті НАТО, і я знову використав цю можливість на багатьох переговорах, щоб донести цю думку", — продовжив Олаф Шольц.

Варто зазначити, що днем раніше Німеччина також закликала партнерів знайти системи ППО, які мають бути негайно передані Україні. Після удару по Чернігову федеральний уряд вирішив запустити ініціативу щодо невідкладного посилення протиповітряної оборони України.

Нагадаємо, 18 квітня повідомлялося, що в Нідерландах запропонували викупити Patriot для України у країн, які не бажають їх передавати просто так. Прем'єр-міністр Марк Рютте заявив, що наразі є чимало держав, які "сидять на великій купі систем Patriot", а Україні вкрай необхідний захист від російських ракет уже зараз.