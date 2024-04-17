Із присутністю Зеленського: 19 квітня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО, що обговорять

За словами генсека Альянсу, під час зустрічі йтиметься про постачання систем ППО для захисту неба, а також артилерійських снарядів для фронту.

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У п'ятницю, 19 квітня, відбудеться засідання Ради Україна-НАТО, в якому візьме участь президент Володимир Зеленський. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг під час пресконференції у Брюсселі.

За його словами, майбутнє засідання пройде в п'ятницю і там порушуватимуть теми того, чого сьогодні Київ терміново потребує для свого захисту.

"Перш за все, президент Зеленський попросив провести засідання Ради Україна-НАТО. Ми скличемо засідання в п'ятницю. Це буде зустріч із президентом Зеленським, а потім із міністрами оборони, щоб обговорити нагальні потреби в більшій підтримці України", — заявив Єнс Столтенберг.

Окремо генсек НАТО додав, що очікує там почути рішення про протиповітряну оборону для України, а також про постачання артилерійських боєприпасів за чеською ініціативою, яку підтримали Нідерланди та Данія.

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Варто зазначити, що про цю ініціативу розповів президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення до народу 16 квітня. Він заявив, що Київ збирався зробити запит на проведення засідання Ради Україна — НАТО, де йшлося б про захист неба, постачання систем ППО, а також ракет до них. Усе це необхідно для того, щоб захистити країну від терору.

"Заради того, щоб досягти справжньої рівності в захисті від терору, коли і для нас тут, в Україні, в Європі, і в інших частинах світу діятимуть однакові, справді рівні правила, коли ми зіштовхуємося з однаковими проявами терору, однаковими ударами ракет і дронів", — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 17 квітня повідомлялося, що в Держдепі розповіли, чому США не захищають Україну від атак, як Ізраїль. Речник американського відомства Метью Міллер заявив, що у Вашингтона та Єрусалима той рівень партнерства, який триває вже десятиліттями. З Києвом відносини дещо відрізняються.