С присутствием Зеленского: 19 апреля состоится заседание Совета Украина-НАТО, что обсудят

По словам генсека Альянса в ходе встречи речь пойдет о поставках систем ПВО для защиты неба, а также артиллерийских снарядов для фронта.

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В пятницу, 19 апреля, состоится заседание Совета Украина-НАТО, в котором примет участие президент Владимир Зеленский. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, будущее заседание пройдет в пятницу и там будут подниматься темы того, в чем сегодня Киев срочно нуждается для своей защиты.

"Прежде всего, президент Зеленский попросил провести заседание Совета Украина-НАТО. Мы созовем заседание в пятницу. Это будет встреча с президентом Зеленским, а затем с министрами обороны, чтобы обсудить насущные потребности в большей поддержке Украины", — заявил Йенс Столтенберг.

Отдельно генсек НАТО добавил, что ожидает там услышать решения о противовоздушной обороне для Украины, а также про поставки артиллерийских боеприпасов по чешской инициативе, которая была поддержана Нидерландами и Данией.

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Стоит отметить, что об этой инициативе рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения к народу 16 апреля. Он заявил, что Киев собирался сделать запрос на проведение заседания Совета Украина — НАТО, где речь пошла бы про защиту неба, поставки систем ПВО, а также ракет к ним. Все это необходимо для того, чтобы защитить страну от террора.

"Ради того, чтобы достичь настоящего равенства в защите от террора, когда и для нас здесь, в Украине, в Европе, и в других частях мира будут действовать одинаковые, действительно равные правила, когда мы сталкиваемся с одинаковыми проявлениями террора, одинаковыми ударами ракет и дронов", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, 17 апреля сообщалось, что в Госдепе рассказали, почему США не защищают Украину от атак, как Израиль. Спикер американского ведомства Метью Миллер заявил, что у Вашингтона и Иерусалима тот уровень партнерства, который длится уже десятилетиями. С Киевом отношения слегка отличаются.