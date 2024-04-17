"Не собираемся": в Госдепе рассказали, почему США не защищают Украину от атак, как Израиль

По словам спикера американского Государственного департамента Метью Миллера, у Вашингтона и Иерусалима партнерство длится десятилетиями, а с Киевом немного другие отношения. Кроме того, США не хотят вступать в конфликт с Россией.

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Соединенные Штаты Америки не помогают Украине перехватывать вражеские дроны и ракеты, как это было продемонстрировано в Израиле, по нескольким причинам. Об этом рассказал спикер Государственного департамента Метью Миллер во время брифинга.

По его словам, он понимает реакцию украинского президента Владимира Зеленского на то, что западные союзники помогают Иерусалиму, но не Киеву. При этом, в Вашингтоне подчеркнули, что у страны разные отношения с теми союзниками, которые находятся в состоянии конфликта.

"У нас есть десятилетие партнерства с Израилем в сфере безопасности, где мы оказываем им прямую военную помощь — не только в течение двух лет конфликта, а в течение десятилетий — и имеем длительные, широкие связи между нашими военными и израильскими военными, продолжающимися десятилетиями", – заявил Метью Миллер.

Представитель Госдепа США отдельно подчеркнул, что Израиль является основным союзником Вашингтона вне НАТО, а Украина находится в другом положении. Все из-за того, что с Киевом за несколько месяцев до начала войны не было подписано соответствующее заявление.

Несмотря на это, США пытаются помочь Киеву различным оборудованием, которое необходимо для защиты в неба. Речь идет также про системы ПВО Patriot.

"Учитывая, что мы не находимся в вооруженном военном конфликте с Россией, что требовало бы от американских самолетов находиться в небе над Украиной, отвечая на российские атаки. И мы не собираемся вступать в прямой вооруженный конфликт с Россией. Президент Соединенных Штатов дал это очень четко понять", — добавил Метью Миллер.

В Вашингтоне считают, что сейчас главное не допустить вооруженного конфликта между США и Россией, ведь это привело бы к Третьей мировой войне.

Напомним, 16 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обратится к НАТО из-за российских обстрелов. По его словам, чтобы защитить своих людей от террора, Украина нуждается в поставках систем ПВО и ракет к ним. Это обезопасит жителей от вражеских обстрелов.