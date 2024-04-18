В Нідерландах запропонували викупити Patriot для України у країн, які не хочуть його передавати

Марк Рютте заявив, що зараз є чимало держав, які "сидять на великій купі систем Patriot", а Україні конче потрібен захист від російських ракет.

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Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте запропонувава викупити системи Patriot у країн, які мають їх на своєму озброєнні, але не хочуть передавати його напряму Україні. Про це він сказав 17 квітняна саміт лідерів ЄС, пише The Guardian.

За його словами, є чимало держав, які "сидять на великій купі систем Patriot".

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"Ми можемо в них купити, можемо доправити до України гроші у нас є. Це надзвичайно важливо", – заявив Рютте.

Він додав, що потрібно переконати країни, які мають Patriot, щоб они передали їх Україні для захисту від російських ракетних атак. Марк Рютте і генсекретар НАТО Єнс Столтенберг закликали країни Заходу ретельно вивчити свої запаси та передати Києву системи ППО.

"Україні потрібна вся протиповітряна оборона, яку ми можемо для неї отримати, і їй потрібні усі боєкомплекти. Ми повинні зробити це", – наголосив він.

Нагадаємо, що Нідерланди спільно з Данією та ФРН поставлять в Україну БПЛА RQ-35 Heidrun. Безпілотники на суму 200 млн євро буде надано в межах Коаліції дронів, до якої входять дев'ять країн

Раніше повідомлялося, що королівські військово-повітряні сили Нідерландів надали ще 3 винищувачі Fighting Falcon як "тренажери" для навчання пілотів з України.