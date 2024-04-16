"Не розглядали приєднання": Дуда назвав ідею ПРО над Європою "бізнес-проєктом" Німеччини

Протягом багатьох років у Польщі створюють систему протиповітряної оборони, засновану насамперед на системі Patriot.

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Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що створення загальноєвропейської системи протиракетної оборони "Небесний щит" — це "німецький бізнес-проект", який з'явився два роки тому. Про це повідомляє RMF24.

Політика запитали, чи підтримає він діяльність уряду щодо будівництва так званого залізного купола над Європою — разом із іншими країнами Євросоюзу, серед яких є Німеччина, Велика Британія й Данія. За його словами, ініціативу вже тривалий час намагаються реалізувати. Покликаючись на пропозицію побудови ПРО над Європою, президент зазначив, що це "німецький бізнес-проєкт", який з'явився два роки тому.

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"Тому це відносно нове порівняно з тим, що ми почали будувати, і це щось зовсім інше", — зазначив Дуда.

Проєкт він вважає повністю німецьким, тому Польща не планує приєднуватися до нього. Він не виключив, що в уряді все ж розглядають можливість долучитися до цієї системи, якщо це можливо. Варшава не може відмовитися від власного проєкту, який створювали роками, на основі системи Wisła, ракет Patriot, які вже перебувають у процесі постачання до Польщі, і системи Pilica, яка наразі фактично готова. Дуда зазначив, що щодо європейської системи ПРО необхідно знати деталі.

"Проєкт німецький. Ми поки не розглядали приєднання до нього, тому що ми реалізуємо своє", — заявив Дуда.

Нагадаємо, 16 квітня верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що дешевше дати Україні ЗРК Patriot, ніж відновлювати пошкоджену електростанцію. Високопоставлений представник ЄС заявив, що бої в Україні дуже напружені. Водночас війська РФ не можуть прорвати фронт, беруть населені пункти ціною величезних жертв.