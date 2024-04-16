"Не рассматривали присоединение": Дуда назвал идею ПРО над Европой "бизнес-проектом" Германии

В течение многих лет в Польше создают систему противовоздушной обороны, основанную прежде всего на системе Patriot.

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Президент Польши Анджей Дуда отметил, что создание общеевропейской системы противоракетной обороны "Небесный щит" это "немецкий бизнес-проект", который появился два года назад. Об этом сообщает RMF24.

Политика спросили, поддержит ли он деятельность правительства по строительству так называемого железного купола над Европой — вместе с другими странами Евросоюза, среди которых есть Германия, Великобритания и Дания. По его словам, инициативу уже длительное время пытаются реализовать. Ссылаясь на предложение построения ПРО над Европой, президент отметил, что это "немецкий бизнес-проект", который появился два года назад.

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"Поэтому это относительно новое по сравнению с тем, что мы начали строить, и это что-то совсем другое", — отметил Дуда.

Проект он считает полностью немецким, поэтому Польша не планирует присоединяться к нему. Он не исключил, что в правительстве все же рассматривают возможность присоединиться к этой системе, если это возможно. Варшава не может отказаться от собственного проекта, который создавался годами, на основе системы Wisła, ракет Patriot, которые уже находятся в процессе поставки в Польшу, и системы Pilica, которая фактически готова на данный момент. Дуда отметил, что относительно европейской системы ПРО необходимо знать детали.

"Проект немецкий. Мы пока не рассматривали присоединение к нему, потому что мы реализуем свое", — заявил Дуда.

Напомним, 16 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что дешевле дать Украине ЗРК Patriot, чем восстанавливать поврежденную электростанцию. Высокопоставленный представитель ЕС заявил, что бои в Украине очень напряженные. При этом войска РФ не могут прорвать фронт, берут населенные пункты ценой огромных жертв.