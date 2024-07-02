Впервые: Украина вошла в группу стран с уровнем доходов выше среднего, — Всемирный банк

По данным организации, сейчас показатель валового национального дохода украинцев на уровне $5070. Такое повышение в рейтинге произошло благодаря экономическому росту в прошлом году.

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Украина впервые была включена в категорию стран, где доходы населения оцениваются выше среднего. Туда ее включил Всемирный банк, о чем говорится в отчете организации.

Известно, что данные классификации обновляются ежегодно 1 июля и в них учитывают валовый национальный доход (ВНД) на душу населения за прошлый год. Если год назад у Украины был показатель $4270, то сейчас уже $5070. Это и позволило Всемирному банку отнести Киев в группу стран с доходами выше средних.

Всего есть четыре категории с уровнями доходов: низкий, ниже среднего, выше среднего и высокий.

Классификация доходов Всемирного банка направлена на то, чтобы отобразить уровень того, как развивается страна. На ВНД на душу населения опираются в связи с тем, что это широко доступный показатель экономического потенциала станы.

Повышение Украины в рейтинге стало результатом того, что произошло восстановление экономического роста в прошлом году наряду с сокращением численности населения на 15% из-за полномасштабной войны РФ против Украины.

Кроме того, реальный ВВП Украины стал выше на 5,3% после того, как произошло колоссальное падение на 28,8% в 2022 году.

Украина вошла в категорию стран с уровнем доходов выше среднего Фото: World Bank

"Эти факторы были усилены ростом цен на товары и услуги отечественного производства, что привело к значительному увеличению номинального ВНД на душу населения на 18,5%", — говорится в сообщении.

А вот сама Российская Федерация, по мнению Всемирного банка, также перешла в новую категорию стран. Теперь Москва расположена вместе с государствами, где высокий уровень дохода.

Это также может быть связано с войной, которую развязал Кремль против Украина практически три года назад.

"На экономическую активность в России повлияло значительное увеличение военной деятельности в 2023 году, в то время как росту также способствовало оживление в торговле (+6,8 %), финансовом секторе (+8,7 %) и строительстве (+6,6 %), — говорится в отчете.

В результате, как считают во Всемирном банке, ВНД на душу населения в РФ вырос на 11,2%.

Напомним, 17 июня сообщалось, что Украине может грозить дефолт через полтора месяца. Официальные переговоры с держателями еврооблигаций продолжаются уже несколько недель. Министр финансов Сергей Марченко надеется на достижение соглашения до 1 августа.