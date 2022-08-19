Падіння становитиме 35-40%: у Мінекономіки спрогнозували падіння ВВП України через війну

Профільне міністерство вже почало розробляти програми для підтримки як підприємств, які ще працюють, так і тих, кому потрібні гроші на відновлення.

До кінця 2022 року валовий внутрішній продукт України може скоротитися на 35-40%. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко 19 серпня в ефірі національного телемарафону.

"За нашими підрахунками, згортання економіки до кінця року може бути на рівні 35-40%", — сказала глава профільного міністерства.

Щоб стабілізувати економіку, в профільному міністерстві планують підтримувати підприємства, які працюють і мають штат та ринки збуту. Задача — допомогти функціонувати далі, забезпечуючи ринок продукцією, а українців — робочими місцями.

"Крім програми мікрогрантів, в уряді розробляють зміни до програми "5-7-9", щоб підприємства в прифронтових областях, активи яких були зруйновані, мали змогу взяти кредит", — пояснила Свириденко.

Що прогнозує Нацбанк

Аналітики НБУ прогнозують, що цього року рівень падіння номінальних зарплат становитиме приблизно 12%, однак у практичному відношенні зниження доходів українців буде значно помітнішим — близько 27%, якщо враховувати інфляцію.

"Із відновленням економіки, пожвавленням попиту на робочу силу номінальні зарплати швидко зростатимуть і перевищать довоєнний рівень уже 2023 року", — йдеться у звіті національного регулятора.

Водночас із урахуванням рівня інфляції реальні зарплати українців до кінця 2024 року все ж таки будуть нижчими від того, що було до 24 лютого.

Нагадаємо, за прогнозом Світового банку валовий внутрішній продукт (ВВП) України за підсумками 2022 року в умовах повномасштабної війни може знизитися на 45,1% порівняно з 2021 роком. Аналітики Світового банку прогнозують, що українська економіка після обвалу ВВП відновлюватиметься низькими темпами.

Раніше Фокус також писав, що з'явилися перші деталі відновлення України. План повоєнного відновлення включає 15 програм. Пріоритет віддали обороні, а розвиток освіти, охорони здоров'я, культури та спорту залишили на останніх позиціях.