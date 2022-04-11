Через війну у 70% українців дохід виявиться нижчим за прожитковий мінімум, — Світовий банк

ВВП країни через повномасштабне вторгнення РФ за підсумками року знизиться на 45,1%, прогнозують аналітики.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Згідно з прогнозом Світового банку, валовий внутрішній продукт (ВВП) України за підсумками 2022 року в умовах повномасштабної війни може знизитись на 45,1% порівняно з 2021 роком. Про це йдеться у звіті фінансової установи, складеному, як зазначають його автори, в умовах "серйозної невизначеності".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Аналітики Світового банку прогнозують, що українська економіка після обвалу ВВП відновлюватиметься низькими темпами — наступного року цей показник зросте на 2,1%, тоді як у 2024 році очікується зростання на 5,8%. Що стосується інфляції, то цього року, за оцінками фахівців, складе 15%, у 2023 — 19% та в 2024 — 8,4%.

Рівень бідності через війну та викликане нею вимушене переміщення цього року може становити 19,8%. станом на 2021 рік цей показник становив 1,8%. Зазначимо, що для країн із порівнянними доходами поріг бідності становить 5,5 доларів на день на людину. У Світовому банку очікують, що цей показник у 2023 році становитиме 18,5%, а в 2024 — 17,1%.

"Бідність і соціальні наслідки війни будуть величезними. Моделювання з використанням останнього макроекономічного прогнозу показує, що частка населення з доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму (прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2022 році становить 2 481 грн — ред.) може досягти 70 відсотків у 2022 році порівняно з 18 відсотками у 2021 році... До 2025 року цей показник усе ще буде вищим за 60 відсотків", — йдеться у звіті.

У звіті також вказується, що, за даними аналітиків, ВВП РФ в 2022 році внаслідок дії санкцій і внутрішнього попиту, що скоротився внаслідок нього, скоротиться на 11,2%. Інфляція у державі-агресорі зросте до 22%, вважають експерти.

Нагадаємо, на початку квітня у Верховній Раді підрахували, що скорочення ВВП України через повномасштабну війну склало 35%.

Тим часом у Європейському банку реконструкції та розвитку вважають, що ВВП країни за підсумками року скоротиться на 20%.