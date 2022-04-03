Практично найважчі часи за часи незалежності: у ВР назвали рівень падіння ВВП

У Комітеті з питань економічного розвитку вказують, що якщо бізнес не почне відновлювати роботу, то на Україну чекає ще більший рівень падіння ВВП. Нині він становить 35%.

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За місяць війни падіння ВВП України складає 35%. Бойові дії відбуваються біля 10 областей, де генерується 60% ВВП країни. Про це йдеться у звіті Комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради.

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За заявою прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, понад 1000 компаній виявили бажання передислокуватися з районів, де ведуться бойові дії або тимчасово окуповані. В областях, де немає бойових дій, працює близько 50% підприємств. Вказується, що це найважчі часи для української економіки з часів незалежності.

За результатами опитування компанії Gradus Research війна уповільнила чи повністю зупинила роботу 85% українських компаній. Зокрема 1% не планує відновлювати роботу. 13% працюють, як і раніше, а 35% чекають найкращих часів.

Основні проблеми роботи бізнесу:

50% — проблеми з логістикою 21% — дефіцит сировини 17% — нестача співробітників

Імпорт/експорт під час війни

У березні український експорт скоротився вдвічі, а імпорт — у 3,3 рази порівняно з минулим місяцем. У березні Україна експортувала 5,97 млн. тонн товарів на 2,7 млрд. доларів. У лютому ці показники становили 13,1 млн. тонн товарів на 5,3 млрд. доларів.

Основними статтями експорту стала руда, кукурудза, феросплави та олія.

Найбільше впав експорт металу, зокрема плоского прокату — з 437 тисяч тонн у лютому до 47 тисяч тонн у березні.

Імпорт також впав з 5 млн. тонн товарів на 5,9 млрд. доларів у лютому до 1,6 млн. тонн товару на 1,8 млрд. доларів.

Якщо бізнес не відновиться, падіння буде ще більшим

У Комітеті закликали максимально відновити роботу бізнесу. Інакше падіння ВВП буде ще більшим.

Для покращення ситуації експорт перебудовується із морських поставок на залізничні через Східну Європу. Для бізнесу існує безпроцентне кредитування на час війни на суму до 60 млн. гривень. Після війни відсоток за кредитом становитиме 5%.

Скасовано всі перевірки бізнесу. А компанії з оборотом до 10 млрд. можуть перейти на спрощену систему.

Нагадаємо, в ОП назвали кроки для розвитку економіки у воєнний час, серед яких перехід на спрощену систему податків та забезпечення посівної кампанії.

Європейський банк реконструкції та розвитку зазначив, що замість очікуваного зростання на 3,5% за підсумками 2022 року ВВП України скоротиться на 20%.