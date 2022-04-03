Практически самые тяжелые времена за время независимости: в ВР назвали уровень падения ВВП

В Комитете по вопросам экономического развития указывают, что если бизнес не начнет восстанавливать работу, то Украину ждет еще больший уровень падения ВВП. Ныне он составляет 35%.

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За месяц войны падение ВВП Украины составляет 35%. Боевые действия проходят на территории 10 областей, где генерируется 60% ВВП всей страны. Об этом указывается в отчете Комитета по вопросам экономического развития Верховной Рады.

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По заявлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, свыше 1000 компаний выявили желание передислоцироваться с районов, где ведутся боевые действия или временно оккупированных. В областях, где боевых действий нет, работает около 50% предприятий. Указывается, что это чуть ли не самые тяжелые времена для украинской экономики со времен независимости.

По результатам опроса компании Gradus Research война замедлила или полностью остановила работу 85% украинских компаний. Среди них 1% не планирует восстанавливать работу. 13% работают, как и прежде, а 35% ждут лучших времен.

Основные трудности работы бизнеса:

50% — трудности с логистикой 21% — дефицит сырья 17% — недостаток сотрудников

Импорт/экспорт во время войны

В марте украинский экспорт сократился в 2 раза, а импорт — в 3,3 раза по сравнению с прошлым месяцем. В марте Украина экспортировала 5,97 млн тонн товаров на 2,7 млрд долларов. В феврале эти показатели составляли 13,1 млн тонн товаров на 5,3 млрд долларов.

Основными статьями экспорта стала руда, кукуруза, ферросплавы и масло.

Больше всего упал экспорт металла, в частности, плоского проката — с 437 тысяч тонн в феврале до 47 тысяч тонн в марте.

Импорт также упал с 5 млн тонн товаров на 5,9 млрд долларов в феврале до 1,6 млн тонн товара на 1,8 млрд долларов.

Если бизнес не восстановится, падения будет еще большим

В Комитете призвали по максимуму восстановить работу бизнеса. В ином случае падение ВВП будет еще большим.

Для улучшения ситуации экспорт перестраивается с морских поставок на железнодорожные через Восточную Европу. Для бизнеса существует беспроцентное кредитование на время войны на сумму до 60 млн гривен. После войны процент по кредиту составит 5%.

Отменены все проверки бизнеса. А компании с оборотом до 10 млрд могут перейти на упрощенную систему.

Напомним, в ОП назвали шаги для развития экономики в военное время, среди которых переход на упрощенную систему налогов и обеспечение посевной кампании.

Европейский банк реконструкции и развития отметил, что вместо ожидаемого роста на 3,5% по итогам 2022 года ВВП Украины сократится на 20%.