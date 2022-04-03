У Зеленского озвучили пути развития экономики в военное время

Упрощенная система налогообложения запланирована на апрель.

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Власть разрабатывает стратегию развития экономики даже в условиях военного времени. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

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По его словам, развивать экономику в военное время правтельство совместно с ОП собралось за счет привлечения собственных и партнерских средств, перехода на упрощенную систему налогообложения, обеспечения проведения посевной. К такому выводу чиновники пришли после совещания во главе с президентом Владимиром Зеленским и экономическими блоками Офиса президентаа и Кабмина.

Также были рассмотрены пути диверсификации импорта горючего и защиты энергетической инфраструктуры Украины от бомбардировок российскими войсками. Во время обсуждения посевной кампании обсуждалось обеспечение аграриев горючим.

Напомним, в ходе саммита стран ЕС председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в случае дальнейшей эскалации войны в Украине на восстановление мировой экономики могут пройти года или десятилетия.

В т же время Европейский банк реконструкции и развития отметил, что вместо ожидаемого роста на 3,5% по итогам 2022 года ВВП Украины сократится на 20%.