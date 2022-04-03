У Зеленского озвучили пути развития экономики в военное время
Упрощенная система налогообложения запланирована на апрель.
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Власть разрабатывает стратегию развития экономики даже в условиях военного времени. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.
По его словам, развивать экономику в военное время правтельство совместно с ОП собралось за счет привлечения собственных и партнерских средств, перехода на упрощенную систему налогообложения, обеспечения проведения посевной. К такому выводу чиновники пришли после совещания во главе с президентом Владимиром Зеленским и экономическими блоками Офиса президентаа и Кабмина.
Также были рассмотрены пути диверсификации импорта горючего и защиты энергетической инфраструктуры Украины от бомбардировок российскими войсками. Во время обсуждения посевной кампании обсуждалось обеспечение аграриев горючим.
Напомним, в ходе саммита стран ЕС председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в случае дальнейшей эскалации войны в Украине на восстановление мировой экономики могут пройти года или десятилетия.
В т же время Европейский банк реконструкции и развития отметил, что вместо ожидаемого роста на 3,5% по итогам 2022 года ВВП Украины сократится на 20%.