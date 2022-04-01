Восстановление мировой экономики после войны в Украине займет десятилетия, — Си Цзиньпин

Китайский лидер заявил, что Пекин сожалеет о происходящем в Украине и считает, что ЕС, Россия, США и НАТО должны создать механизм безопасности в Европе.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В случае дальнейшей эскалации войны в Украине на восстановление мировой экономики могут пройти года или десятилетия. Их последствия должны решать Европейский союз и Китай, будучи двумя крупными экономиками. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил в ходе видеоконференции на саммите ЕС, передает катайское государственное новостное агентство "Синьхуа".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Если ситуация продолжит ухудшаться, предполагаемое восстановление может потребовать годы, больше десяти лет или даже десятилетия", — сказал он.

Си Цзиньпин также добавил, что Китай сожалеет о происходящем в Украине и подчеркнул, что ЕС, Россия, США и НАТО должны создать механизм безопасности в Европе. Китайский лидер добавил, что весь мир не должен платить за войну в Украине.

"Мир должен поддерживать диалог РФ и Украины, а не подливать масла в огонь. Украинский кризис следует решать надлежащим образом, а не привязывать к нему весь мир. Нельзя, чтобы люди всех стран платили за него", — заявил он.

Китайский глава также заявил, что Пекин направил гуманитарную помощь Украине и принимающим беженцев странам

Напомним, 31 марта американские СМИ писали, что китайская компания Huaweі боится поставлять свою технику в Россию, несмотря на то, что сейчас продажи ее смартфонов на российском рынке возросли на 300% с начала марта. Однако компания боится американских санкций.

Ранее, 19 марта США предупредили Китай о последствиях в случае помощи России. В то же время журналисты писали, что Си Цзиньпин опроверг утверждения США о том, что Москва обращалась к Пекину за помощью в экономической или военной сфере.