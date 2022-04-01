Huawei боится поставлять свою технику в Россию: может ли РФ остаться без смартфонов и связи

После ухода западных компаний с рынка, РФ сильно нуждается в поставщиках из Китая, однако они используют технологии, которые США может запретить в любой момент.

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Китайская компания Huawei оказалась в затруднительном положении, ведь поставки смартфонов в Россию могут привести к введению новых санкций со стороны США. Об этом пишет американское издание Finantial Times.

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Война в Украине "сыграла на руку" Huawei, ведь по данным мобильного оператора "МТС" продажи смартфонов ее производства в России за первые две недели марта выросли на 300%, такой же прирост показали популярные бренды Oppo и Vivo. Компания открыла новые возможности для продаж в Москве, в то время, как китайские производители захватили почти половину рынка мобильных телефонов из-за ухода Apple, Samsung и других западных фирм.

По словам аналитиков, Huawei уже выиграла значительную часть контрактов на развертывание сетей 4G и 5G в России. По данным исследовательской компании Dell’Oro, Huawei и ZTE контролируют от 40 до 60% рынка беспроводного сетевого оборудования в России, а на Nokia и Ericsson приходилась остальная часть рынка.

После введения международных санкций из-за аннексии Крыма, президент РФ Путин попросил Huawei помощи в восстановлении и модернизации инфраструктуры связи на полуострове. По словам эксперта Европейского центра международной политической экономии Хосука Ли-Макиямы, россияне "вырвали" западное оборудование и заменили его на продукцию Huawei и ZTE. Он подчеркнул, что в случае полного ухода Nokia и Ericsson, Россия будет сильно "нуждаться в китайских компаниях, особенно в Huawei".

Теперь РФ еще сильнее нуждается в Huawei, ведь западные компании с начала марта 2022 года прекратили поставки телекоммуникационного оборудования для широкополосной связи и инфраструктуры мобильных сетей, которые все еще необходимо обслуживать и модернизировать. Кроме того, она может обеспечить россиян технологиями для обхода санкций, такие как операционная система Harmony, независимая от Google.

Другие эксперты рассказали FT, что производители из Китая рискуют нарушить санкции, поставляя смартфоны и оборудование в Россию. Дело в том, что электроника часто содержит компоненты, которые изготавливаются по американским технологиям, и Вашингтон может запретить самой Huawei пользоваться ими. В 2018 году подобная участь настигла ZTE, когда Дональд Трамп на 3 месяца запретил китайской компании покупать компоненты у поставщиков из США. Тогда акции ZTE подешевели почти в 3 раза.

"Я ставлю на то, что Huawei и другие китайские производители телефонов не смогут законно экспортировать в Россию. Теоретически возможно, что [Huawei] смогла выяснить, как сделать соту или базовую станцию ​​без американских компонентов. Но трудно поверить, что они смогут найти все необходимые полупроводники, которые не были произведены не в США", — прокомментировал Кевин Вольф, бывший сотрудник министерства торговли США.

Мэтью Борман, представитель Минторговли США по вопросам экспорта, 29 марта пригрозил китайским компаниям полным запретом торговли, проведения любых транзакций и даже запретом, от которого 4 года назад пострадала ZTE, в случае нарушения антироссийских санкций. По словам чиновника, Вашингтон выдал многим иностранным поставщикам экспортные лицензии для продолжения продаж Huawei, но может их отозвать в любой момент.

Председатель Huawei Го Пин рассказал FT, что ранее компания рассчитывала на запас чипов, но сейчас ищет альтернативные источники проводников. Компания пытается переделать свою продукцию, чтобы получить аналогичную производительность от микросхем, сделанных без использования технологий США. В то же время руководство "тщательно оценивает" потенциальный вред от новых санкций.

28 апреля Huawei отчиталась, что наибольший ущерб понес ее бизнес по производству смартфонов — общая выручка от потребительских товаров по итогам 2021 года упала на 50%, а общий доход снизился на 29% в годовом исчислении до 636,8 млрд юаней ($100 млрд), и это на фоне стабильных продаж в телекоммуникационной и корпоративной отрасли.

Ранее писали, что в России значительно снижается скорость мобильного Интернета. Трафик вырос, оборудование не справляется с нагрузкой, а его модернизация невозможна, ведь вендоры (Ericsson, Nokia) прекратили сотрудничество со страной-агрессором. Компании, использующие технику от Huawei, могут предоставить лучшую связь, но эксперты прогнозируют подорожание их услуг.