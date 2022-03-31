В России снижается скорость мобильного Интернета и она продолжит падать, - прогноз

Из-за того, что рынок РФ покинули крупные иностранные телеком-компании, оборудование местных операторов не справляется с нагрузкой.

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В России существенно замедлилась скорость мобильного Интернета, даже не смотря на то, что правительство РФ приказало операторам отключить услугу безлимитного Интернета. Об этом сообщает издание vc.ru.

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Согласно отчету TelecomDaily, в российских LTE-сетях скорость снизилась с 21,7 Мб/с до 21,1 Мб/с за небольшой период времени — с ноября 2021 года до февраля 2022 года. Отчет был составлен на основе анализа услуг от таких операторов, как МТС, Мегафон, Билайн, Tele2 (принадлежит Ростелекому). СМИ не дает ссылку на отчет, но уверяет, что документ находится в его распоряжении.

Аналитики TelecomDaily выяснили, что Интернет от Мегафон — самый быстрый в РФ на данный момент. Он показывает скорость в 33,2 Мб/с, что на 70% выше, чем у остальных мобильных операторов.

Причиной замедления мог стать резкий рост трафика, отмечают специалисты. В итоге оборудование и программное обеспечение операторов не справляется с нагрузками, но об их модернизации не может быть речи, ведь многие высокотехнологичные компании отказались работать с российскими операторами и провайдерами. Также причиной являются санкции США и ЕС против РФ, которые негативно повлияли на работу гражданской телеком-инфраструктуры.

В медиа отмечают, что российские компании пользуются программно-аппаратными продуктами от Ericsson, Nokia (ушли с российского рынка 1 и 2 марта соответственно) и др. В условиях санкций покупка устройств и ПО за валюту не представляется возможной, тем более, что компании вряд ли вообще захотят что-то продавать России.

Те компании, которые пользуются китайским оборудованием, к примеру, от Huawei, могут предоставить более качественные услуги конечному потребителю. Но эксперты рынка считают, что и их продукты тоже значительно подорожают. Однако напомним, что Huawei до 26 марта приостановила продажи своих устройств.

Совокупность перечисленных выше факторов негативно влияет не только на инвестиционный климат, но и на саму возможность модернизации инфраструктуры.

"Вероятно, стоит задуматься о переносе в Россию производств сетевого оборудования, либо о создании собственных мощностей, чтобы не зависеть от санкций или валютных колебаний. Пока же можно констатировать, что средняя скорость мобильного Интернета в России будет снижаться и далее", — пишет СМИ.

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что за последний год объем трафика вырос на 23%, а за последние два года — на 80%, имея ввиду трафик мобильного Интернета.

Напомним, что недавно Владимир Путин подписал указ, обязующий не использовать ПО, разработанное зарубежными компаниями, для нужд критической инфраструктуры. В том же документе указано, что РФ должна импортозаместить необходимое ПО для "критички" к 2025 году.