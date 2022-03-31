У Росії знижується швидкість мобільного Інтернету, і вона продовжить падати, — прогноз

Через те, що ринок РФ залишили великі іноземні телеком-компанії, обладнання місцевих операторів не справляється з навантаженням.

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У Росії суттєво сповільнилася швидкість мобільного Інтернету, навіть попри те, що уряд РФ наказав операторам відключити послугу безлімітного Інтернету. Про це повідомляє видання vc.ru.

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Згідно зі звітом TelecomDaily, у російських LTE-мережах швидкість знизилася з 21,7 Мб/с до 21,1 Мб/с за невеликий проміжок часу — з листопада 2021 року до лютого 2022 року. Звіт склали з урахуванням аналізу послуг від таких операторів, як МТС, "МегаФон", Білайн, Tele2 (належить Ростелекому). ЗМІ не дають посилання на звіт, але запевняють, що документ в їхньому розпорядженні.

Аналітики TelecomDaily з'ясували, що Інтернет від "МегаФон" — найшвидший у РФ на цей час. Він показує швидкість 33,2 Мб/с, що на 70% вище, ніж в інших мобільних операторів.

Причиною сповільнення могло стати різке зростання трафіку, зазначають фахівці. Внаслідок цього обладнання та програмне забезпечення операторів не справляється з навантаженнями, але про їх модернізацію навіть не йдеться, адже багато високотехнологічних компаній відмовилися працювати з російськими операторами та провайдерами. Також причиною є санкції США та ЄС проти РФ, які негативно вплинули на роботу цивільної телекомунікаційної інфраструктури.

У медіа зазначають, що російські компанії користуються програмно-апаратними продуктами від Ericsson, Nokia (пішли з російського ринку 1 і 2 березня відповідно) тощо. В умовах санкцій покупка пристроїв та ПЗ за валюту не є можливою, тим більше, що компанії навряд чи взагалі захочуть щось продавати Росії.

Ті компанії, які користуються китайським обладнанням, наприклад, від Huawei, можуть надати якісніші послуги кінцевому споживачеві. Але експерти ринку вважають, що їхні продукти теж значно подорожчають. Проте нагадаємо, що Huawei до 26 березня призупинила продаж своїх пристроїв.

Сукупність згаданих вище факторів негативно впливає як на інвестиційний клімат, так і на саму можливість модернізації інфраструктури.

"Імовірно, варто задуматися про перенесення в Росію виробництв мережного обладнання, або про створення власних потужностей, щоб не залежати від санкцій або валютних коливань. Поки що можна констатувати, що середня швидкість мобільного Інтернету в Росії знижуватиметься й далі", — пишуть ЗМІ.

Генеральний директор TelecomDaily Денис Кусков зазначив, що за останній рік обсяг трафіку зріс на 23%, а за останні два роки — на 80%, маючи на увазі трафік мобільного Інтернету.

Нагадаємо, що нещодавно Володимир Путін підписав указ, який зобов'язує не використовувати програмне забезпечення, розроблене закордонними компаніями, для потреб критичної інфраструктури. В тому ж документі зазначено, що РФ має імпортозмістити необхідне ПЗ для "критичного" до 2025 року.