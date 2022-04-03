У Зеленського озвучили шляхи розвитку економіки у воєнний час

Спрощена система оподаткування запланована на квітень.

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Влада розробляє стратегію розвитку навіть за умов воєнного часу. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

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За його словами, розвивати економіку у воєнний час уряд спільно з ОП зібрався за рахунок залучення власних та партнерських засобів, переходу на спрощену систему оподаткування, забезпечення проведення посівної. Такого висновку чиновники дійшли після наради на чолі з президентом Володимиром Зеленським та економічними блоками Офісу президента та Кабміну.

Також було розглянуто шляхи диверсифікації імпорту пального та захисту енергетичної інфраструктури України від бомбардувань російськими військами. Під час обговорення посівної кампанії було обговорено забезпечення аграріїв пальним.

Нагадаємо, під час саміту країн ЄС голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що у разі подальшої ескалації війни в Україні на відновлення світової економіки можуть пройти роки чи десятиліття.

Водночас, Європейський банк реконструкції та розвитку зазначив, що замість очікуваного зростання на 3,5% за підсумками 2022 року ВВП України скоротиться на 20%.