Из-за войны у 70% украинцев доход окажется ниже прожиточного минимума, — Всемирный банк

ВВП страны в связи с полномасштабным вторжением РФ по итогам года снизится на 45,1%, прогнозируют аналитики.

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Согласно прогнозу Всемирного банка, валовый внутренний продукт (ВВП) Украины по итогам 2022 года в условиях полномасштабной войны может снизиться на 45,1% по сравнению с 2021 годом. Об этом говорится в отчете финансового учреждения, составленном, как отмечают его авторы, в условиях "серьезной неопределенности".

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Аналитики Всемирного банка прогнозируют, что украинская экономика после обвала ВВП будет восстанавливаться низкими темпами — в следующем году этот показатель вырастет на 2,1%, в то время как в 2024 году ожидается рост на 5,8%. Что касается инфляции, то в этом году, по оценкам специалистов, составит 15%, в 2023 — 19% и в 2024 — 8,4%

Уровень бедности из-за войны и вызванного ею вынужденного перемещения в этом году может составить 19,8%. По состоянию на 2021 год этот показатель составлял 1,8%. Отметим, что для стран с сопоставимыми доходами порог бедности составляет 5,5 доллара в день на человека. Во Всемирном банке ожидают, что этот показатель в 2023 году составит 18,5%, а в 2024 — 17,1%.

"Бедность и социальные последствия войны будут огромными. Моделирование с использованием самого последнего макроэкономического прогноза показывает, что доля населения с доходами ниже фактического прожиточного минимума (прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2022 году составляет 2481 грн — ред.) может достичь 70 процентов в 2022 году по сравнению с 18 процентами в 2021 году… К 2025 году этот показатель все еще будет выше 60 процентов", — говорится в отчете.

В отчете также указывается, что, по данным аналитиков, ВВП РФ в 2022 году в результате действия санкций и сократившегося в результате него внутреннего спроса сократится на 11,2%. Инфляция в государстве-агрессоре вырастет до 22%, считают эксперты.

Напомним, в начале апреля в Верховной Раде подсчитали, что сокращение ВВП Украины из-за полномасштабной войны составило 35%.

Тем временем в Европейском банке реконструкции и развития считают, что ВВП страны по итогам года сократится на 20%.