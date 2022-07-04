"Магніт для інвесторів": перші деталі плану відновлення України (інфографіка)

План повоєнного відновлення враховує 15 програм. Пріоритет віддали обороні, а розвиток освіти, охорони здоров'я, культури та спорту залишили на останніх позиціях.

У проєкті плану відновлення України закладено щорічне зростання ВВП на 7% за 10 років та $750 млрд інвестицій в економіку країни. Про це йдеться у документі на 40 сторінок, який опублікував у Telegram Данило Гетманцев.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Чорновий проєкт плану відновлення передбачає трансформацію України у сильну європейську країну та "магніт" для інвесторів.

Стверджується, що реалізація плану сприятиме підтримці економічного зростання і стійкості ЄС завдяки розширенню ринку, компактним і стійким ланцюжкам постачання та доступу до конкурентоспроможної за ціною ресурсної бази.

Реформи державного управління

Новий план враховує незавершені довоєнні перетворення в держсекторі:

завершення перезапуску антикорупційної системи (САП, НАБУ);

запровадження законодавства про Вищу Кваліфікаційну Комісію Суддів України та Вищу Раду Правосуддя;

реформа правоохоронних органів — скорочення каральної функції СБУ та посилення незалежності Бюро Економічної Безпеки.

Пропонується запровадити нове законодавство у сфері корпоративного управління — розширення повноважень наглядових рад і завершення корпоратизації держпідприємств (наприклад, Енергоатому).

Проєкт плану враховує 15 національних програм для досягнення цілей до 2032 року. У 2022 році потреби у фінансуванні цілей оцінили у 60-65 млрд доларів.

[ + – ] Бойові дії завдали руйнувань понад 100 млрд доларів Фото: Getty Images

Пріоритет надається зміцненню оборони та безпеки держави. Розвиток систем освіти, охорони здоров'я, культури та спорту знаходяться на останніх позиціях.

Фокус раніше писав, що план відновлення України розраховували на найближчі 10 років, за цей час влада країни має намір реалізувати 850 проєктів.

План повоєнного відновлення можуть поділити на 3 етапи, його реалізацією займеться платформа відновлення, також з'являться кілька офісів відновлення.

Президент України Володимир Зеленський на конференції у швейцарському Лугано говорив, що мета цього плану полягає в тому, щоб зробити країну "найвільнішою в Європі" та зручною для життя і бізнесу.