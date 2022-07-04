Відновлення України стане найбільшим проєктом нашого часу, — Зеленський
Глава держави вважає, що національний план може стати єдиною платформою для всіх ініціатив повоєнної відбудови України.
Відновлення України є не локальним проєктом, а спільним завданням демократичного цивілізованого світу. Про це президент Володимир Зеленський заявив сьогодні у межах міжнародної донорської конференції у швейцарському місті Лугано.
"Це війна не просто наша, не просто локальна десь на сході Європи. Ні, це напад Росії на все, що є цінністю для нас із вами", — прокоментував глава держави.
Київ пропонує свій національний план відновлення України, який може стати єдиним фундаментом, що збирає всі ініціативи у цій сфері.
"Ми пропонуємо свій національний план відновлення, на фундаменті якого можна буде реалізувати кожну ініціативу, кожну ідею, а також раціонально й саме в українських інтересах використовувати кошти, які будуть спрямовуватись на відновлення", — зокрема, сказав президент.
Водночас Зеленський зазначив, що навесні Україна почала пропонувати партнерам приєднатися до проєкту відновлення країни. "Вже тоді було очевидно, що це стане найбільшим проєктом нашого часу — економічним, технологічним, соціальним, а головне світоглядним", — додав він.
Принципи відновлення України
Під час свого виступу Зеленський озвучив основні засади відновлення України:
- безпека;
- технологічність;
- дотримання екологічних стандартів;
- зелені технології;
- безбар'єрність;
- максимальна прозорість;
- спрямованість на інтереси громад;
- створення нових робочих місць і нові виробництва в країні.
Як вважає глава держави, статус кандидата на вступ до ЄС вимагатиме проведення реформ в Україні.
"Рух до набуття повноправного членства передбачає реформи, але й відновлення України передбачає реформи. Ми повинні ще більше посилити наші інституції, оновлювати стандарти життя", — наголосив Зеленський. Президент зазначив, що метою українців є зробити свою країну "найвільнішою країною в Європі", зручною для життя і бізнесу.
Нагадаємо, 4 липня українська делегація представила на інвестиційній конференції у Лугано план відновлення України після повномасштабної війни з Росією. У межах стратегії українська влада планує реалізувати 850 проєктів і розраховує на щорічне зростання рівня ВВП країни на 7%.
Раніше агентство Bloomberg писало, що країни ЄС можуть виділити Україні приблизно 500 млрд євро для відновлення унаслідок бойових дій інфраструктури.