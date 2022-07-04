Відновлення України стане найбільшим проєктом нашого часу, — Зеленський

Глава держави вважає, що національний план може стати єдиною платформою для всіх ініціатив повоєнної відбудови України.

Відновлення України є не локальним проєктом, а спільним завданням демократичного цивілізованого світу. Про це президент Володимир Зеленський заявив сьогодні у межах міжнародної донорської конференції у швейцарському місті Лугано.

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"Це війна не просто наша, не просто локальна десь на сході Європи. Ні, це напад Росії на все, що є цінністю для нас із вами", — прокоментував глава держави.

Київ пропонує свій національний план відновлення України, який може стати єдиним фундаментом, що збирає всі ініціативи у цій сфері.

"Ми пропонуємо свій національний план відновлення, на фундаменті якого можна буде реалізувати кожну ініціативу, кожну ідею, а також раціонально й саме в українських інтересах використовувати кошти, які будуть спрямовуватись на відновлення", — зокрема, сказав президент.

Водночас Зеленський зазначив, що навесні Україна почала пропонувати партнерам приєднатися до проєкту відновлення країни. "Вже тоді було очевидно, що це стане найбільшим проєктом нашого часу — економічним, технологічним, соціальним, а головне світоглядним", — додав він.

Принципи відновлення України

Під час свого виступу Зеленський озвучив основні засади відновлення України:

безпека;

технологічність;

дотримання екологічних стандартів;

зелені технології;

безбар'єрність;

максимальна прозорість;

спрямованість на інтереси громад;

створення нових робочих місць і нові виробництва в країні.

Як вважає глава держави, статус кандидата на вступ до ЄС вимагатиме проведення реформ в Україні.

"Рух до набуття повноправного членства передбачає реформи, але й відновлення України передбачає реформи. Ми повинні ще більше посилити наші інституції, оновлювати стандарти життя", — наголосив Зеленський. Президент зазначив, що метою українців є зробити свою країну "найвільнішою країною в Європі", зручною для життя і бізнесу.

Нагадаємо, 4 липня українська делегація представила на інвестиційній конференції у Лугано план відновлення України після повномасштабної війни з Росією. У межах стратегії українська влада планує реалізувати 850 проєктів і розраховує на щорічне зростання рівня ВВП країни на 7%.

Раніше агентство Bloomberg писало, що країни ЄС можуть виділити Україні приблизно 500 млрд євро для відновлення унаслідок бойових дій інфраструктури.