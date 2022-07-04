Восстановление Украины станет самым большим проектом нашего времени, — Зеленский

Глава государства считает, что национальный план может стать единой платформой для всех инициатив послевоенного восстановления Украины.

Восстановление Украины является не локальным проектом, а общим заданием всего демократического цивилизованного мира. Об этом президент Владимир Зеленский заявил сегодня в рамках международной донорской конференции в швейцарском городе Лугано.

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"Это война не просто наша, не просто локальная где-то на востоке Европы. Нет, это нападение России на все, что является ценностью для нас с вами", — прокомментировал глава государства.

Киев предлагает своей национальный план восстановления Украины, который может стать единым фундаментом, собирающим все инициативы в этой сфере.

"Мы предлагаем свой национальный план восстановления, на фундаменте которого можно будет реализовать каждую инициативу, каждую идею, а также рационально и именно в украинских интересах использовать средства, которые будут направляться на восстановление", — в частности, сказал президент.

При этом Зеленский отметил, что еще весной Украина начала предлагать партнерам присоединиться к проекту восстановления страны. "Уже тогда было очевидно, что это станет самым большим проектом нашего времени — экономическим, технологическим, социальным, а главное мировоззренческим", — добавил он.

Принципы восстановления Украины

Во время своего выступления Зеленский озвучил основные принципы восстановления Украины:

безопасность,

технологичность,

соблюдение экологических стандартов,

зеленые технологии,

безбарьерность,

максимальная прозрачность,

направленность на интересы громад,

создание новых рабочих мест и новые производства в стране.

Как считает глава государства, статус кандидата на вступление в ЕС потребует проведения реформ в Украине.

"Движение к обретению полноправного членства предполагает реформы, но и восстановление Украины предусматривает реформы. Мы должны еще больше усилить наши институции, обновлять стандарты жизни", — подчеркнул Зеленский. Президент отметил, что целью украинцев является сделать свою страну "самой свободной страной в Европе", удобной для жизни и бизнеса.

Напомним, 4 июля украинская делегация представила на инвестиционной конференции в Лугано план восстановления Украины после полномасштабной войны с Россией. В рамках стратегии украинские власти планируют реализовать 850 проектов и рассчитывают на ежегодный рост уровня ВВП страны на 7%.

Ранее агентство Bloomberg писало, что страны ЕС могут выделить Украине около 500 млрд евро для восстановления в результате боевых действий инфраструктуры.