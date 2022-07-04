Напрацювали 24 томи: Шмигаль назвав етапи плану відновлення України

За оцінками глави Кабміну, бойові дії завдали руйнувань на понад 100 млрд доларів. Після перемоги у війні з Росією українська влада хоче реалізувати тисячі інфраструктурних проєктів.

План повоєнного відновлення України розділять на 3 етапи, реалізовуватиме його спеціальна структура — платформа відновлення. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, презентуючи документ на міжнародній конференції у швейцарському місті Лугано.

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Основою плану відновлення країни, за словами глави уряду, будуть люди, економіка й інфраструктура. Чиновники різних країн підготували 24 томи документа з такими ключовими етапами:

"відновлювати тут і зараз" найбільш критичні об'єкти для життя людей. За словами прем'єра, робота вже йде і фінансується з бюджету України;

швидке відновлення інфраструктури — кількість зруйнованих об'єктів, зокрема базової інфраструктури, величезна. Після завершення війни та перемоги України потрібно реалізувати тисячі проєктів — відремонтувати лікарні та школи, збудувати тимчасове житло;

Довгострокова трансформація. Це торкнеться всіх сфер, починаючи від освіти, медицини та закінчуючи зеленим переходом і новим військово-промисловим комплексом.

Україна системно готує кожен вищезгаданий етап і формує електронну карту, яка фіксує усі збитки від війни.

Прямі інфраструктурні збитки України від війни становили понад 100 млрд доларів. Зруйновано чи пошкоджено понад 1,2 тис. освітніх закладів, стільки ж лікарень, тисячі кілометрів газопроводів, водопроводів, електромереж, доріг і залізничних колій, навів статистику Шмигаль.

[ + – ] Проєкт відновлення розроблятимуть окремо під кожен об'єкт Фото: timesofisrael.com

"Кожен об'єкт ми рахуємо, під кожен об'єкт буде проєкт відновлення. Партнери можуть принести свій досвід та унікальне розуміння. Як побудувати якісно новий простір", — сказав він.

Платформа відновлення і нові офіси

Реалізовуватимуть напрацювання плану за допомогою платформи відновлення, заявив прем'єр.

Ця структура складатиметься з кількох рівнів:

перший (high level) — рівень лідерів країн, вони визначать стратегічні напрями та бачення;

другий — спільна координаційна група керівників виконавчої влади й осіб, які ухвалюють рішення з України, США, ЄС, Британії, Польщі й інших країн-партнерів;

третій рівень — тематичні групи з галузевих напрямів.

Окрім цього, чиновники пропонують створити кілька офісів із відновлення України. Головний — у Києві, інші — у Брюсселі, Вашингтоні, Лондоні й інших містах.

Гроші на фінансування плану візьмуть із заарештованих активів Росії, грантів ф пільгових кредитів, приватних інвестицій та з держбюджету.

Нагадаємо, що план відновлення України розрахований на найближчі 10 років, за цей час влада України хоче реалізувати 850 проєктів. Щоб здійснити цю мету, планується залучити приблизно $750 млрд.

Нагадаємо, що агентство Bloomberg 3 липня повідомляло про транш України від країн ЄС на суму майже 500 млрд євро. Гроші мають піти на повоєнну відбудову.

Велика Британія підтримала ідею конфіскувати російські активи, що потрапили під санкції, і витратити їх на відновлення України.