Падение составит 35-40%: в Минэкономики спрогнозировали падение ВВП Украины из-за войны

Профильное министерство уже начало разрабатывать программ для поддержки как еще работающих предприятий, так и тех, кому нужны деньги на восстановление.

До конца 2022 года валовый внутренний продукт Украины может сократиться на 35-40%. Об этом сообщила и министр экономики Юлия Свириденко 19 августа в эфире национального телемарафона.

"По нашим подсчетам, сворачивание экономики до конца года может быть на уровне 35-40%", — сказала глава профильного министерства.

Чтобы стабилизировать экономику, в профильном министерстве планируют поддерживать работающие предприятия, имеющие штат и рынки сбыта. Задача — помочь функционировать дальше, обеспечиваю рынок продукцией, а украинцев — рабочими местами.

"Кроме программы микрогрантов, в правительстве разрабатывают изменения в программу "5-7-9", чтобы предприятия в прифронтовых областях, активы которых были разрушены, имели возможность взять кредит", — объяснила Свириденко.

Что прогнозирует Нацбанк

Аналитики НБУ прогнозируют, что в этом году уровень падения номинальных зарплат составит примерно 12%, однако в практическом отношении снижение доходов украинцев будет куда более заметным — порядка 27%, если учитывать инфляцию.

"С восстановлением экономики, оживлением спроса на рабочую силу номинальные зарплаты будут быстро расти и превысят довоенный уровень уже в 2023 году", — говорится в отчете национального регулятора.

Между тем, с учетом уровня инфляции, реальные зарплаты украинцев к концу 2024 года все же будут ниже того, что было до 24 февраля.

Напомним, согласно прогнозу Всемирного банка, валовый внутренний продукт (ВВП) Украины по итогам 2022 года в условиях полномасштабной войны может снизиться на 45,1% по сравнению с 2021 годом. Аналитики Всемирного банка прогнозируют, что украинская экономика после обвала ВВП будет восстанавливаться низкими темпами.

Ранее Фокус также писал, что появились первые детали восстановления Украины. План послевоенного восстановления включает 15 программ. Приоритет отдали обороне, а развитие образования, здравоохранения, культуры и спорта оставили на последних позициях.