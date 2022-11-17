Яйця дорожче, гречка дешевше. Як змінюються ціни в Україні й до чого тут ракети РФ

Із жовтня, коли ворог почав цілеспрямовано атакувати українську енергетичну інфраструктуру, в Україні прискорилося зростання цін. Що дорожчає в країні, яка воює, і чого очікувати від рівня цін далі.

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"Ми кілька тижнів відмовлялися купувати яйця — не могли змиритися з їх різким подорожчанням. Проте нещодавно все ж таки купила десяток за 75 грн — діти скучили за омлетом та млинцями", — ділиться враженнями киянка Ольга. Справді, яйця в Україні в гонці подорожчання лідирують з великим відривом, що вплинуло на показники інфляції. Інші товари зі споживчого кошика українців також ростуть у ціні. Але все ж таки є винятки із загального тренду цінового галопу.

[ + – ] Через вибухове зростання цін на яйця простий омлет вже здається для українців делікатесом Фото: Facebook Анна Ковальчук

Із чого складається інфляція. Які товари в Україні подорожчали

За останніми даними Держстату, споживчі ціни в жовтні 2022 року порівняно з вереснем підвищилися на 2,5%. Інфляція у річному вирахуванні за місяць прискорилася до 26,6% порівняно з 24,6% у вересні.

Драйвером росту стала їжа. Держстат уточнює, що в жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 4,2%. Найбільше — на 60,5% — подорожчали яйця. А ціни на сало, овочі, фрукти, м'ясо, безалкогольні напої, рибу, сир, олію, молоко підвищилися у діапазоні 11,3–2,3%.

ТОП 10 продуктів, які подорожчали у жовтні порівняно з вереснем найпомітніше

яйця курячі +60,5%;

овочі +7%;

фрукти +4,1%;

м'ясо +3,7%;

риба +2,9%;

сир +2,9%;

безалкогольні напої +2,9%;

олія +2,5%;

молоко +2,3%;

цукор +1,4%.

[ + – ] Драйвером росту цін в Україні стала їжа Фото: Getty Images

"На жаль, темп інфляції залишається помітно вищим за цільовий діапазон, який був би прийнятний у поточних економічних умовах. Тим не менш, завдяки адміністративному стримуванню цін на природний газ та електроенергію для населення поточний рівень інфляції нижчий, ніж міг би бути за відсутності втручання держави в ціноутворення на енергетичному ринку", — коментує ситуацію Дмитро Чурін, директор аналітичного департаменту інвесткомпанії Eavex Capital.

[ + – ] Темпи інфляції в Україні в 2021-2022 роках Фото: Инфографика Фокуса

Не все так погано. Які фактори стримують інфляцію в Україні

Справді, на тлі подорожчання низки продуктів вартість електроенергії та природного газу для населення не змінилася, а гаряча вода й опалення у жовтні порівняно з вереснем подешевшали на 0,2%. Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU також додає, що важливим фактом є стабілізація цін на паливо, які практично не змінилися у жовтні, але їх ріст у річному обчисленні становить 62%.

"На тлі кращого, ніж очікувалося і прогнозувалося, врожаю зернових культур, поступове збільшення цін на крупи та борошно, яке спостерігалося протягом останніх трьох місяців, сповільнилося", — продовжує завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інна Сало.

Посилаючись на дані minfin.com.ua, співрозмовниця Фокусу наводить приклад споживчих цін на борошно, які протягом жовтня практично не змінилися, а за два тижні листопада зменшилися майже на 5% до 21,06 грн за кг. Крім цього, з початку жовтня до середини листопада гречка подешевшала до 76,37 грн за кг (-7,3%).

[ + – ] Ціни на гречку в Україні восени почали знижуватися завдяки хорошому новому врожаю Фото: Getty Images

"На початку листопада 2022 року ціни на більшість видів м'яса призупинили своє зростання і навіть знизилися порівняно з початком жовтня 2022 року. А роздрібні ціни на яловичий гуляш, курячі гомілки та куряче філе залишилися на рівні початку жовтня", — продовжує Інна Сало. За даними моніторингу роздрібних цін у продуктових супермаркетах, станом на середину листопада ціни на вищезгадані продукти зафіксувалися на рівні:

яловичий гуляш: 217,71 грн за кг;

яловичі ребра: 145 грн за кг;

куряче філе: 134,45 грн за кг;

курячі гомілки: 74,95 грн за кг;

курячі стегна: 99,95 грн за кг.

При цьому в період із 1 жовтня по 15 листопада 2022 року намітилася тенденція до зниження цін на свинину, а саме:

лопатка: 156,94 грн за кг (-6,6%);

ошийок: 193,94 грн за кг (-11,2%).

Найбільше за останній рік подорожчала свинина — 43,4-63,5% залежно від виду. Але в жовтні вартість свинини знизилася на 1-6,1%, що зумовлено як зростанням обсягів імпорту свинини, так і збільшенням реалізації живих свиней і зниженням закупівельних цін", — коментує ситуацію Ірина Сало.

Крім цього, у період із 1 жовтня по 15 листопада можна говорити про сезонне зниження цін на такі овочі та фрукти.

капуста білокачанна: 13,48 грн за кг (-18,2%);

буряк: 12,9 грн за кг (-6,6%);

цибуля ріпчаста: 32,40 грн за кг (-3,6%);

морква: 22,85 грн за кг (-9,6%);

яблука: 11,2 грн за кг (-37,6%);

апельсини: 73,13 грн за кг (-6,7%);

лимони: 65,55 грн за кг (-6,4%);

банани: 58,67 грн за кг (-6,1%).

[ + – ] Восени 2022 року на тлі двозначної інфляції борщ для українців майже не подорожчав Фото: Getty Images

Воєнний чинник. Чому російське вторгнення провокує подорожчання продуктів

"Ключовим фактором, що впливає на ріст інфляції, залишається повномасштабна війна. У жовтні найшвидше росли ціни на продовольство та збільшився попит на різноманітні непродовольчі товари — насамперед обігрівачі, плити, ліхтарі тощо — все, що потрібно в разі відключення електроенергії", — коментує Максим Самойлюк, експерт Центру економічної стратегії (ЦЕС). Нагадаємо, на маркетплейсі Prom.ua Фокус розповіли, що середня вартість деяких популярних категорій зросла на 10%, а електрогенераторів — на 50%.

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"Руйнування виробничих ланцюгів призвело до обмеження пропозиції низки товарів. У жовтні, наприклад, була особливо помітна історія з цінами на яйця, які зросли на 61% протягом місяця і на 81% рік до року", — зазначає Віталій Ваврищук.

Світлана Пашко, старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ "Інститут аграрної економіки" підтверджує, що найбільший вплив на вартість яєць мала повномасштабна агресія РФ, через яку підприємства галузі скоротили або припинили діяльність, частково призупинили інкубацію яєць для отримання молодняку птахів, не зробили заміну старого птаха на молодого та втратили частину поголів'я.

[ + – ] Втрата поголів'я курей через війну призвела до подорожчання яєць Фото: people

"Якщо влітку з приходом на ринок продукції приватних господарств ціна яєць знижувалась, то вже з вересня із поверненням на ринок сільськогосподарських підприємств спостерігається зростання оптово-відпускних цін, які встановлюють птахофабрики з метою компенсації своїх втрат, пов'язаних із ситуацією в країні, — продовжує Світлана Пашко. — Як наслідок, за період із початку червня до кінця жовтня 2022 року ціна на яйця зросла більш ніж у 2,5 рази — з 28-30 грн до 74-76 грн".

Однак подорожчання яєць не буде нескінченним. За прогнозними оцінками вчених Інституту аграрної економіки, до кінця року ціни на яйця можуть стабілізуватися та навіть почати зниження.

Ірина Сало називає такі пов'язані з війною фактори, що впливають на зростання вартості продуктів:

підвищений попит на продукти першої необхідності та тривалого зберігання;

порушення логістичних ланцюгів і взаємозв'язків між учасниками ринку та відсутність реальних можливостей налагодження логістики;

подорожчання пального та ріст цін на енергоносії;

девальвація нацвалюти та стрімке зростання курсу долара та євро;

втрата поголів'я і виробництва;

відсутність або подорожчання кормів і підвищення вартості ветеринарних препаратів.

[ + – ] Тваринницькі ферми в Україні під час війни часто зазнають обстрілів і руйнувань Фото: УНІАН

Російський енергетичний тероризм, що триває з 10 жовтня 2022 року, додатково сприяв прискоренню інфляції. "Аварійні та віялові відключення електропостачання у жовтні стали дуже суттєвою проблемою для виробничих підприємств. Складності по всьому ланцюгу виробництва споживчих товарів і продуктів призвели до збільшення обсягів споживчого імпорту, що в більшості випадків призводить до зростання в цінниках на полицях торгових мереж", — пояснює тенденцію Дмитро Чурін.

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Однак Чурін вважає, що внутрішня продовольча безпека України повністю гарантована, і це в короткостроковій перспективі має створити основу для стабілізації цін на харчові продукти.

Інші експерти не такі оптимістичні. Через проблеми з постачанням низки товарів і послуг та зростання виробничих витрат Віталій Ваврищук очікує прискорення інфляції до 32% у лютому 2023 року та її уповільнення з березня через ефект високої бази порівняння.

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Експорт інфляції. Як війна в Україні впливає на ціни в Європі

Цікаво, що, порівняно з іншими країнами Центральної Європи, зростання цін в Україні виглядає не таким уже й страшним. Як зазначає Максим Самойлюк, більшість країн, які зараз мають високу інфляцію, також зазнають впливу російської агресії проти України. Інфляцію в Україні експерт порівнює із показниками таких країн:

Словаччина +14,9% (річна інфляція у жовтні);

Румунія +15,3%;

Польща +17,9%;

Угорщина +21,1%;

Україна +26,6%;

Молдова +34,6%.

"Найбільше на інфляцію в цих державах, як і в Україні, впливає подорожчання продуктів харчування, палива й, особливо, енергоносіїв, — коментує Самойлюк. — Тобто, розв'язана Росією війна безпосередньо б'є по економіці цих країн, що стає ще одним аргументом на користь допомоги Україні на шляху до якнайшвидшої перемоги".

Також співрозмовник Фокусу наводить приклад інфляції в Туреччині, де річний показник у жовтні досяг 85,5%. Однак, за словами Самойлюка, у цьому випадку найбільш помітним є вплив політики Реджепа Ердогана, спрямованої на зниження облікової ставки Центробанку задля здешевлення кредитів та активізації економіки. Приклад Туреччини важливий, оскільки іноді політики прагнуть керувати монетарними рішеннями своїх центробанків "із добрими намірами", що дуже рідко виливається у позитивні наслідки для економіки.