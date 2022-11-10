В Україні прискорюється інфляція: що найбільше подорожчало (інфографіка)

Рівень інфляції зараз досяг максимальних значень із лютого 2016 року. Дорожчають майже всі основні продукти харчування, але найбільше яйця (на 60,5%) та овочі (на 7%).

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В Україні у жовтні 2022 року серед продуктів найбільше подорожчали яйця та овочі. Про це свідчать дані Державної служби статистики (Держстату).

За даними статистичного відомства, у річному вимірі (до жовтня 2021 року) інфляція прискорилася до 26,6% порівняно з 24,6% місяцем раніше. Харчові продукти за жовтень подорожчали на 4,2%. Найбільше подорожчали яйця — на 60,5%. Овочі подорожчали за місяць на 7,0% і коштують на 78,8% дорожче, ніж 2021 року.

[ + – ] Інфляція у жовтні прискорилася до 26,6% порівняно з 24,6% у вересні

Інші продукти теж дорожчають, але не суттєво:

хліб — на 1,3%;

макаронні вироби — на 1%;

м'ясо — на 3,7%;

риба — на 2,9%;

молоко — на 2,3%;

масло — на 2,5%;

фрукти — на 4,1%;

цукор — на 1,4%.

[ + – ] Найбільше в Україні у жовтні подорожчали яйця та овочі Фото: Держстат

Зазначається, що рівень інфляції зараз досяг максимальних значень із лютого 2016 року. Тоді інфляція в Україні складала 32,7%.

Якою буде інфляція 2022

Зростання цін в Україні лише набирає обертів. Зокрема НБУ прогнозує, що інфляція у 2022 році становитиме 31%.

"Поки що динаміка дещо нижча, ніж оцінює НБУ, і є ймовірність, що інфляція буде дещо слабшою — між 25% і 30% до кінця року", — коментує виконавчий директор CASE Україна Дмитро Боярчук.

Член Ради НБУ Віталій Шапран також не вважає, що інфляція в Україні у 2022 році буде не більшою за 30%.

"Ми зараз спостерігаємо, як знижуються ціни на нафту на світових ринках, і це може дати певний антиінфляційний імпульс нашій національній економіці", — пояснює співрозмовник Фокусу.

Водночас в Україні на тлі високої інфляції та війни з Росією, що триває, у 2023 році може виникнути дефіцит житнього хліба. Також Фокус писав, як сильно в Україні змінилася вартість комунальних послуг. Як свідчать дані Держстату, комуналка за рік подорожчала загалом на 4,3% (вересень 2022 року до вересня 2021 року).