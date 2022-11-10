В Украине ускоряется инфляция: что подорожало больше всего (инфографика)

Уровень инфляции сейчас достиг максимальных значений с февраля 2016 года. Дорожают почти все основные продукты питания, но больше всего — яйца (на 60,5%) и овощи (на 7%).

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В Украине в октябре 2022 года среди продуктов больше всего подорожали яйца и овощи. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к октябрю 2021 года) инфляция ускорилась до 26,6% по сравнению с 24,6% месяцем ранее. Продукты питания в Украине за октябрь подорожали на 4,2%. Больше всего подорожали яйца — на 60,5%. Овощи подорожали за месяц на 7,0% и стоят на 78,8% дороже, чем в 2021 году.

[ + – ] Инфляция в октябре ускорилась до 26,6% по сравнению с 24,6% в сентябре

Остальные продукты тоже дорожают, но не существенно:

хлеб — на 1,3%;

макаронные изделия — на 1%;

мясо — на 3,7%;

рыба — на 2,9%;

молоко — на 2,3%;

масло — на 2,5%;

фрукты — на 4,1%;

сахар — на 1,4%.

[ + – ] Больше всего в Украине в октябре подорожали яйца и овощи Фото: Госстат

Отмечается, что уровень инфляции сейчас достиг максимальных значений с февраля 2016 года. Тогда инфляция в Украине составляла 32,7%.

Какой будет инфляция 2022

Рост цен в Украине только набирает обороты. В частности НБУ прогнозирует, что инфляция в 2022 году составит 31%.

"Пока динамика несколько ниже, чем оценивает НБУ, и есть вероятность, что инфляция будет несколько слабее — между 25% и 30% к концу года", — комментирует исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук.

Член Совета НБУ Виталий Шапран также не считает, что инфляция в Украине в 2022 году будет не больше 30%.

"Мы сейчас наблюдаем, как снижаются цены на нефть на мировых рынках и это может дать определенный антиинфляционный импульс нашей национальной экономике", – объясняет собеседник Фокуса.

Тем временем в Украине на фоне высокой инфляции и продолжающейся войны с Россией в 2023 году может возникнуть дефицит ржаного хлеба. Также Фокус писал, как сильно в Украине изменилась стоимость коммунальных услуг. Как свидетельствуют данные Госстата, коммуналка за год подорожала в целом на 4,3% (сентябрь 2022 года к сентябрю 2021).