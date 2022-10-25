Из-за войны и инфляции: в Украине из магазинов может исчезнуть один из видов хлеба

В Украине стало невыгодно выращивать рожь и ячмень, поэтому в 2023 году сеять эти зерновые аграрии не будут, что спровоцирует дефицит некоторой продукции.

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На фоне высокой инфляции и продолжающейся войны с Россией в Украине в 2023 году может возникнуть дефицит ржаного хлеба. Об этом в комментарии изданию Agronews.ua рассказал генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир.

По его словам, в Украине стало невыгодно выращивать рожь и ячмень, поэтому перловая и ячневая крупа могут исчезнуть с прилавков магазинов уже в следующем году. Также в дефиците будет ржаной хлеб. Дмитрий Кушнир отметил, что производство этих зерновых сейчас считается невыгодным из-за подорожания всех составляющих процесса и разрыва логистических цепочек.

Кроме того, украинские аграрии не могут продать то, что они вырастили даже с минимальной прибылью, ведь сейчас это зерно никто не купит по реальной цене. Поэтому в 2023 году ячмень и рожь, скорее всего, сеять не будут, что спровоцирует дефицит продукции.

Какой будет инфляция 2022

Рост цен в Украине только набирает обороты. В частности НБУ прогнозирует, что инфляция в 2022 году составит 31%.

"Пока динамика несколько ниже, чем оценивает НБУ, и есть вероятность, что инфляция будет несколько слабее — между 25% и 30% к концу года", — комментирует исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук.

Член Совета НБУ Виталий Шапран также не считает, что инфляция в Украине в 2022 году будет не больше 30%.

"Мы сейчас наблюдаем, как снижаются цены на нефть на мировых рынках и это может дать определенный антиинфляционный импульс нашей национальной экономике", – объясняет собеседник Фокуса.

В свою очередь, Николай Пугачев, заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН отметил, что в последние восемь месяцев среди основных факторов повышения цен в Украине присутствуют последствия военных действий и российской оккупации. То есть, на цены влияют следующие связанные с войной факторы:

нарушение цепей поставки

разрушение производственных мощностей и инфраструктуры

увеличение производственных и логистических издержек

"Усиление ракетных обстрелов со стороны РФ также окажет негативное влияние на продовольственные рынки и цены на продукцию. Ведь следствие этих атак — дальнейшее разрушение инфраструктуры, что затрудняет работу производителей продукции, перевозчиков, перерабатывающих предприятий и торговли, — комментирует ситуацию Николай Пугачев. – При этом ухудшаются и потребительские ожидания – люди пытаются сделать запасы на случай непредвиденных событий и это повышает спрос".

Как сообщалось, с начала 2022 года продукты в Украине подорожали на 21,8%. А потребительские цены в сентябре 2022 по сравнению с августом выросли на 1,9%.

Также Фокус писал, как сильно в Украине изменилась стоимость коммунальных услуг. Как свидетельствуют данные Госстата, коммуналка за год подорожала в целом на 4,3% (сентябрь 2022 года к сентябрю 2021).