Через війну та інфляцію: в Україні з магазинів може зникнути один із видів хліба

В Україні стало невигідно вирощувати жито та ячмінь, тож у 2023 році ці зернові аграрії не сіятимуть, що спровокує дефіцит деякої продукції.

Related video

На тлі високої інфляції та війни з Росією, що триває, в Україні у 2023 році може виникнути дефіцит житнього хліба. Про це у коментарі виданню Agronews.ua розповів генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір.

За його словами, в Україні стало невигідно вирощувати жито та ячмінь, тому перлова та ячна крупа можуть зникнути з прилавків магазинів уже наступного року. Також у дефіциті буде житній хліб. Дмитро Кушнір зазначив, що виробництво цих зернових зараз вважається невигідним через подорожчання всіх складових процесу та розрив логістичних ланцюжків.

Крім того, українські аграрії не можуть продати те, що вони виростили навіть із мінімальним прибутком, адже зараз це зерно ніхто не купить за реальною ціною. Тому 2023 року ячмінь і жито, найімовірніше, не сіятимуть, що спровокує дефіцит продукції.

Якою буде інфляція 2022

Зростання цін в Україні лише набирає обертів. Зокрема НБУ прогнозує, що інфляція у 2022 році становитиме 31%.

"Поки динаміка дещо нижча, ніж оцінює НБУ, і є ймовірність, що інфляція буде дещо слабшою — між 25% і 30% до кінця року", — коментує виконавчий директор CASE Україна Дмитро Боярчук.

Член Ради НБУ Віталій Шапран також не вважає, що інфляція в Україні у 2022 році буде не більшою за 30%.

"Ми зараз спостерігаємо, як знижуються ціни на нафту на світових ринках і це може дати певний антиінфляційний імпульс нашій національній економіці", — пояснює співрозмовник Фокусу.

Зі свого боку Микола Пугачов, заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН зазначив, що в останні вісім місяців серед основних факторів підвищення цін в Україні присутні наслідки воєнних дій та російської окупації. Тобто на ціни впливають такі пов'язані з війною фактори:

порушення ланцюгів постачання

руйнування виробничих потужностей та інфраструктури

збільшення виробничих та логістичних витрат

"Посилення ракетних обстрілів з боку РФ також вплине на продовольчі ринки та ціни на продукцію. Адже наслідок цих атак — подальша руйнація інфраструктури, що ускладнює роботу виробників продукції, перевізників, переробних підприємств та торгівлі", — коментує ситуацію Микола Пугачов. — Водночас погіршуються і споживчі очікування — люди намагаються зробити запаси на випадок непередбачених подій, і це підвищує попит”.

Як повідомлялося, з початку 2022 року продукти в Україні подорожчали на 21,8%. А споживчі ціни у вересні 2022 року порівняно зі серпнем зросли на 1,9%.

Також Фокус писав, як сильно в Україні змінилася вартість комунальних послуг. Як свідчать дані Держстату, комуналка за рік подорожчала загалом на 4,3% (вересень 2022 року до вересня 2021 року).