В Україні пришвидшилася інфляція: які продукти подорожчали найбільше

Інфляція перебуває на максимумі з лютого 2016 року, коли вона становила 32,7%.

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З початку 2022 року продукти в Україні подорожчали на 21,8%. А споживчі ціни у вересні 2022 року порівняно із серпнем зросли на 1,9%, повідомляє пресслужба Держстату.

За даними відомства, у річному вимірі (до вересня 2021 року) інфляція пришвидшилася до 24,6% на відміну від 23,8% місяцем раніше.

[ + – ] Інфляція в Україні пришвидшилася до 24,6%

Продукти харчування у вересні стали дорожчими на 1,8%. Найбільше подорожчали:

яйця – на 22,7%;

фрукти – на 9,8%;

м'ясо та м'ясні продукти — на 3,1%;

риба – на 3,4%;

сир – на 1,9%;

олія — на 1,8%;

фрукти – на 9,8%;

цукор – на 3,6%.

[ + – ] Як змінилися ціни в Україні через інфляцію

Овочі, навпаки, стали дешевшими на 10,4%, проте вони коштують на 84,8% дорожче, ніж у 2021 році. Таким чином, за інформацією Держстату, інфляція перебуває на максимумі з лютого 2016 року, коли вона становила 32,7%.

Раніше у своєму огляді " Яйця за долар. Що відбувається з цінами на курячі яйця " Фокус розповідав, що за вересень (станом на 29 вересня) десяток яєць подорожчав більш ніж на 20%. Далі ціни динамічно змінювалися буквально щодня.

Також опитані Фокусом експерти повідомили, що подорожчання яєць триватиме аж до нового року. Тобто, наприкінці грудня 2022 року навіть найдешевші яйця коштуватимуть щонайменше 50 грн за десяток, а добірна продукція подорожчає до 70-80 грн.

Як з'ясував Фокус, дефіцит і подорожчання яєць пов'язані з об'єктивними причинами. Зокрема:

сезонне зниження пропозиції від домогосподарств;

скорочення поголів'я курей несучок та обсягів виробництва через вторгнення Росії.

Нагадаємо також, що зарплати українців, за оцінкою експертів, знизилися на 30-40%.