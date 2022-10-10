В Украине ускорилась инфляция: какие продукты подорожали больше всего

Инфляция находится на максимуме с февраля 2016 года, когда она составляла 32,7%.

Related video

С начала 2022 года продукты в Украине подорожали на 21,8%. А потребительские цены в сентябре 2022 по сравнению с августом выросли на 1,9%, сообщает пресс-служба Госстата.

По данным ведомства, в годовом измерении (к сентябрю 2021 года) инфляция ускорилась до 24,6% по сравнению с 23,8% месяцем ранее.

[ + – ] Инфляция в Украине ускорилась до 24,6%

Продукты питания в сентябре стали дороже на 1,8%. Больше всего подорожали:

яйца — на 22,7%;

фрукты — на 9,8%;

мясо и мясные продукты — на 3,1%;

рыба — на 3,4%;

сыр и творог — на 1,9%;

масло — на 1,8%;

фрукты — на 9,8%;

сахар — на 3,6%.

[ + – ] Как изменились цены в Украине из-за инфляции

Овощи наоборот — стали дешевле на 10,4%, однако они стоят на 84,8% дороже, чем в 2021 году. Таким образом, по информации Госстата, инфляция находится на максимуме с февраля 2016 года, когда она составляла 32,7%.

Ранее в своем обзоре "Яйца за доллар. Что происходит с ценами на куриные яйца" Фокус рассказывал, что за сентябрь (по состоянию на 29 сентября) десяток яиц подорожал более чем на 20%. Далее цены динамично менялись буквально каждый день.

Также опрошенные Фокусом эксперты сообщили, что подорожание яиц продлиться вплоть до нового года. То есть, в конце декабря 2022 года даже самые недорогие яйца будут стоить не менее 50 грн за десяток, а отборная продукция подорожает до 70-80 грн.

Как выяснил Фокус, проявившийся дефицит и подорожание яиц связаны с объективными причинами. В их числе:

сезонное снижение предложения от домохозяйств;

сокращение поголовья кур-несушек и объемов производства из-за вторжения России.

Напомним также, что зарплаты украинцев, по оценке экспертов, снизились на 30-40%.