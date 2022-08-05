За месяцы войны украинцы столкнулись с ощутимым снижением доходов. Фокус выяснил, какова средняя зарплата в Украине во время войны для разных профессий и когда рынок труда оттолкнется от дна.

Согласно последним озвученным официальным данным, в январе 2022 года средняя зарплата в Украине составляла 14577 грн. С тех пор Госстат такую информацию не публикует. Однако Нацбанк в инфляционном отчете за июль утверждает, что в целом номинальные зарплаты в 2022 году сократятся на 12%.

Получите десять тысяч: в каких сферах произошел обвал зарплат

Для многих граждан, чьи доходы обрушила война, вышеупомянутые оценки НБУ выглядят излишне оптимистичными. Как отмечает Максим Розгон, CEO консалтинговой компании Osoba, в среднем во время войны зарплаты в Украине снизились на 30-40%. По словам эксперта, больше всего пострадали следующие отрасли:

медиа-рынок

туризм

HoReCa (рестораны, кофейни, отели)

ритейл

По наблюдениям Русланы Березовской, руководительницы экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua, снижение зарплат началось с конца марта 2022 года, и к концу апреля средняя зарплата в Украине уже уменьшилась на 10% по сравнению с довоенным периодом.

Обвал зарплат ускорился в мае. В июне падение замедлилось, но и сейчас далеко не во всех сферах ситуация стабилизировалась. Ведь рынок труда продолжает отражать риски, с которыми сталкиваются те или иные направления бизнеса.

"В июле наибольшее падение средней зарплаты почувствовали представители сферы добычи сырья – минус 37,5% до 15,8 тыс. грн. Также, несмотря на традиционно активный летний сезон, в июле крайне мало вакансий в гостиницах, ресторанах и туристических комплексах, где средняя зарплата теперь составляет 16,7 тыс. грн", — рассказывает Руслана Березовская.

В каких отраслях зарплаты в Украине снижаются сильнее всего

В grc.ua также выделяют следующие сферы, где в июле продолжалось снижение зарплат:

менеджеры по персоналу – 22,8 тыс. грн (минус 20% в сравнении с июнем)

строительство и недвижимость – 22,8 тыс. грн (минус 12%)

производство и сельское хозяйство – 17,1 тыс. грн (минус 10,9%)

охранники – 9,7 тыс. грн (минус 11%)

банки – 17,5 тыс. грн (минус 6,9%)

рабочий персонал – 12,8 тыс. грн (минус 6,5%)

Волна снижения зарплат докатилась и до высокооплачиваемых сотрудников и руководителей.

"Зарплаты просели в несколько раз у тех специалистов, которые до войны были переоценены независимо от профессиональной сферы. Там, где зарплата соответствовала рынку, она либо осталась на довоенном уровне, либо снизилась не более чем на 20%, — рассказывает Фокусу Галина Морозова, старший консультант международной консалтинговой компании Hudson. То есть, сейчас на позицию с зарплатой, например, 40 тыс. грн. подаются те кандидаты, кто до войны зарабатывал на аналогичной позиции эту же сумму, и те, кто до войны получал 100 тыс грн.

Максим Розгон подтверждает, что в апреле-июне 2022 года проявился тренд уменьшения компенсаций ТОП-менеджмента, увольнения дорогих экспатов и замены неэффективных ТОПов на владельцев бизнеса, которые встали за штурвал собственных компаний.

Руслана Березовская отмечает, что падение зарплат в разных профессиональных сферах происходит разными темпами, однако некоторым работникам сейчас предлагают критически низкие зарплаты — до 10 тыс. грн. в месяц. В качестве примера собеседница Фокуса называет охранников и представителей рабочих профессий, а также специалистов без опыта работы, которым в среднем предлагают 9,5 тыс. грн.

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По информации OLX Работа, на этом портале в июле соискателей без опыта приглашали на работу в торговле, строительстве, транспортных перевозках при наличии водительского удостоверения и в колл-центрах.

При этом самые низкие зарплаты предлагают в следующих областях:

охранник – 9,5 тыс. грн.

продавец – 9,5 тыс. грн.

продавец-консультант – 10 тыс. грн.

разнорабочий – 10 тыс. грн.

"Юристы и специалисты сферы страхования пострадали от кризиса на рынке труда более всего, – продолжает Руслана Березовская. – С начала войны вакансий для этих специалистов почти не было. И хотя в середине лета предложений работы стало больше, зарплаты у них значительно ниже, чем до войны — 15,5 тыс. грн. у юристов, 13,5 тыс. грн. у страхователей".

Работа в Украине: на полставки и не в полную силу

HR-эксперт Татьяна Пашкина добавляет, что у некоторых работников снижение зарплаты произошло за счет уменьшения нагрузки, перевода на полставки или других манипуляций. При этом, на деле такие сотрудники могут выполнять такой же или даже больший объем работы, чем до войны.

Убежать от безденежья с помощью своего малого бизнеса, как оказалось, тоже не лучший способ. Как выяснили в исследовании Mastercard SME Index, которое обнародовали 1 августа, 79% предпринимателей констатируют уменьшение объемов бизнеса. При этом для половины сокращение составило 50-99% от довоенного уровня.

[ + – ] Дорогим ТОП-менеджерам в 2022 году приходится умерить свои аппетиты [ + – ] В сфера HoReCa (рестораны, кофейни, отели) мало вакансий, несмотря на горячий сезон Фото: Getty Images [ + – ] Спрос на бухгалтеров повысился, так как многие специалистки выехали из страны Фото: pexels.com [ + – ] IT-шники, получающие зарплаты в долларах, меньше всего пострадали от кризиса Фото: Unsplash [ + – ] По оценке предпринимателей, возврат к довоенному уровню доходов займет от одного до трех лет Фото: Мария Бабенко [ + – ] Работникам без опыта часто предлагают критически низкие зарплаты до 10 тыс. грн в месяц Фото: Pexels

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Традиционно по уровню зарплат Киев и города-миллионники опережают другие областные центры Украины. По статистике grc.ua, в июле в разных регионах средние зарплаты находятся на таком уровне:

Киев – 29,5 тыс. грн

Одесская обл. – 22,5 тыс. грн

Львовская обл. – 18,9 тыс. грн

Харьковская обл. – 18 тыс. грн

Запорожская и Черновицкая обл. – 17,1 тыс. грн

Закарпатская обл. – 16,6 тыс. грн

Ивано-Франковская обл. – 15,2 тыс. грн

Хмельницкая обл. – 14,8 тыс. грн

Тернопольская обл. – 14,3 тыс. грн

Ровенская обл. – 11,5 тыс. грн

При этом ТОП-5 профессий с высокими средними зарплатами на grc.ua остается неизменным с начала войны:

IT-специалисты – 76 тыс. грн

высший менеджмент – 52,6 тыс. грн

консалтинг – 32,3 тыс. грн

маркетинг, реклама и PR – 26,6 тыс. грн

бухгалтеры и специалисты по управленческому учету и финансам — 25,6 тыс. грн

"Специалисты в сфере бухгалтерии и управленческого учета стали более востребованными в последние три месяца, в течение которых их средняя зарплата продолжает повышаться. Ведь, возобновляя свою деятельность после остановки в начале войны, компании вынуждены искать замену сотрудникам, не вернувшимся к работе. А бухгалтерами работают преимущественно женщины, многие из которых уехали за границу". — объясняет Руслана Березовская.

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По мнению Галины Морозовой, ситуация с зарплатами зависит не от профессии, а, скорее, от сферы деятельности работодателя. Например, работающие производства пытаются удерживать работников и конкурировать за оставшихся в Украине специалистов, в том числе, уровнем зарплат.

Несмотря на явный кризис на рынке труда, действительно высококвалифицированных сотрудников HR-консультанты по-прежнему активно ищут. Так что работа в Украине есть — но не для всех.

Об улучшении благосостояния в нынешних условиях большинству граждан можно только мечтать. Согласно вышеупомянутому исследованию Mastercard SME Index, во время войны только 2% представителей малого и среднего бизнеса сообщили о росте доходов.

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Татьяна Пашкина добавляет, что лишь некоторые компании, имеющие иностранных клиентов, например, в IT-секторе, сегодня предлагают довоенную зарплату, а иногда даже более высокую.

"Дальнейшее повышение зарплат будет происходить только в случае срочного поиска или трудоустройства дефицитных работников в компаниях, имеющих достаточный финансовый ресурс", — заключает Пашкина.

IT-специалистам, которые получают зарплату в валюте, стоит уделить особое внимание. По данным исследования IT Research Resilience, которое проводит Львовский ИТ Кластер, средняя зарплата в IT в Украине после 24 февраля составляет $2360 (86,3 тыс. грн по официальному курсу 36,56 USDUAH).

Число специалистов на рынке уменьшилось. Если на конец 2021 года в Украине было 285 тыс. работников IT-сектора, то в течение мая-июня за границу выехало 50-57 тыс. специалистов и еще примерно 7 тыс. отправились воевать в ВСУ или ТрО. Соответственно, сейчас IT-специалистов в Украине — 228 тыс.

IT-сектор чувствует себя более стабильно, в отличие от других отраслей. По данным IT Research Resilience, 85% опрошенных IT-компаний в мае возобновили деловую активность на довоенном уровне. При этом 63% компании получили положительный финансовый результат, а 13% – увеличили доходы на 25-50%. То есть, предпосылки для сохранения стабильно высоких зарплат IT-специалистов на рынке есть.

Даже в кризисное время на рынке остаются благополучные гавани. В их числе — IT-сектор, где специалисты зарабатывают стабильно, а компании наращивают доходы

Но и здесь не все однозначно.

"Часть IT-сектора, бизнес которого был сфокусирован на Украине (IT-интеграторы, реселлеры, дистрибьюторы) переживает не лучшие времена. Многие проекты заморожены или отменены, что заставило компании сокращать штаты, а тем, кого не уволили, уменьшили зарплату на 30-50%", – добавляет Максим Розгон.

И все же в IT-сфере остается наибольшее количество стабильно зарабатывающих специалистов, которые, к тому же, не потеряли, а приумножили свои доходы, благодаря девальвации гривны.

Этот кризис надолго. Когда зарплаты в Украине восстановятся

Рынок работодателя — так называют состояние, в которое надолго погрузилась сфера занятости в Украине.

"Рынок труда пребывает в кризисе, когда в более выгодном положении находятся работодатели. Открытых вакансий в разы меньше, чем до войны. У работодателей более широкий выбор претендентов, компании становятся более требовательными к кандидатам и дольше выбирают сотрудников", — описывает ситуацию Руслана Березовская. По словам собеседницы Фокуса, трудоустройство усложняется и удлиняется, а, сталкиваясь с проблемами, соискатели часто снижают зарплатные пожелания.

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Подобные периоды рынок труда в Украине переживает не впервые. Например, после кризиса 2014-2015 годов ожидать возврат зарплат в валютном эквиваленте до уровня 2013-го пришлось почти до 2020 года (см. инфографику). Но радоваться улучшению украинцам довелось недолго – страну охватил коронавирус и карантинные ограничения несколько подорвали потенциал работодателей. Сейчас же негативных факторов из-за войны и существенного ухудшения состояния украинской экономики намного больше.

[ + – ] Как менялась средняя зарплата в Украине

В нынешний, связанный с войной, кризис рынок труда вошел ослабленным после пандемических потрясений. Согласно опросу grc.ua, перед войной 69% украинцев были недовольны своей зарплатой, а нехватку денег до зарплаты постоянно ощущали 46% из них. Теперь этим людям придется пересматривать расходы и жертвовать качеством жизни.

Кроме номинального падения, доходы украинцев съедает обесценивание. По оценкам НБУ, инфляция в 2022 году превысит 30%, и если гривневая зарплата осталась на довоенном уровне, ее покупательная способность снизится почти на треть. Если же добавить фактор девальвации гривны, то доходы украинцев просели еще больше.

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Зарплаты в валютном эквиваленте тоже выглядят удручающе (см. инфографику). Многим теперь приходится работать за $250-400 в месяц, что до войны казалось абсолютно недопустимо.

Опыт прошлых кризисов, настроения бизнеса и мнение экспертов говорят о том, что восстановление зарплат не будет скорым. Согласно исследованию Mastercard SME Index, 53% предпринимателей рассчитывают, что на возврат бизнеса к показателям довоенного уровня понадобится от одного до трех лет. Соответственно, возможность платить довоенные зарплаты появится даже не в 2023 году.

Максим Розгон считает, что рынок труда пока еще и не достиг своего дна.

"Работающие компании, которые смогли адаптироваться, диверсифицироваться и постепенно открывают новые должности, уже не будут уменьшать зарплату. Но те, кто находится на грани выживания, продолжат сокращаться и снижать уровень зарплат. То есть, если ситуация в стране кардинально не изменится до конца года, зимой с уровнем зарплат будет еще худшая картина", — предупреждает эксперт.