На соседских хлебах. Как трудоустраиваются украинские беженцы в Польше

Польша после начала войны в Украине приняла более миллиона украинских беженцев. Некоторые из переселенцев все еще "на выплатах", но большинство уже работает. Фокус узнал, как и на каких условиях гражданам Украины удалось устроиться на работу в Польше.

Польша с 1 июля отменила выплаты полякам, которые принимают беженцев из Украины. Раньше платили 40 злотых в день за человека, то есть около 1200 злотых в месяц (в гривне это чуть больше 7 тыс. грн.). Теперь в польском правительстве решили, что большинство переселенцев могут позаботиться о себе. Исключение — люди с инвалидностью, многодетные или беременные женщины, для них выплату продлили.

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Фокус разбирался, сколько украинцев на данный момент обустроилось в Польше и как они адаптируются к жизни на новом месте.

Официально. Сколько украинцев в Польше и чем они занимаются

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), по состоянию на 13 июля 5,83 млн. украинцев находятся в Европе как беженцы, из них 3,65 млн. человек или 63% запросили социальную защиту.

Из всех зарегистрированных украинских беженцев 1,22 млн. человек или 21% отправились в Польшу и запросили там социальную помощь (очевидно, Польша передает данные только о беженцах, которые получили такой статус и заявили о необходимости соцподдержки, — Фокус).

Министр семьи и социальной политики Польши Марлена Малонг сообщила, что с 24 февраля в Польше начали работать 300 тыс. человек, переехавших из Украины.

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По данным министра, польский рынок труда пополняется гражданами Украины, которые приехали в Польшу после начала полномасштабной войны России против Украины.

"Таких людей — около 300 тысяч. Если посмотреть на количество выданных номеров PESEL — более 1,2 миллиона, половина из которых — дети, уровень занятости граждан Украины хороший и постоянно растет", — отметила Марлена Малонг.

Впрочем, если официально работают 300 тысяч, то это не означает, что остальные лишены заработка. Часть переселенцев работают неофициально, а некоторые продолжают работать дистанционно на украинских работодателей.

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Раньше украинцам для того, чтобы жить в Польше, нужны были разрешительные документы и работа. Но теперь достаточно PESEL (аналог украинского идентификационного кода).

"Сейчас приехавшие после войны украинцы могут легально просто так находиться в Польше, для этого не нужно работать. Плюс, если они работают, перестают получать выплаты или получают меньше. Многие не хотят терять выплаты и просто живут на эти деньги, не заботясь о работе", — говорит украинка Дарья, которая давно живет в Польше.

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По словам Дарьи, государством, а также рядом организаций предусмотрено немало выплат. Информационный портал Польши опубликовал список денежных фондов, которые помогают украинцам.

На практике все может быть несколько иначе. Анна, мать маленького ребенка, рассказала Фокусу, что она хоть и зарегистрировалась в Польше как безработная, никаких выплат по этому статусу не получила. А вот выплаты на детей, по ее словам, можно легко оформить онлайн: согласно программе "Семья 500+" — на каждого ребенка до 18 лет ежемесячно идет выплата в сумме 500 злотых (3 тыс. грн.). На второго и каждого следующего ребенка в возрасте от 12 до 36 месяцев Польша готова выплатить 12 тыс. злотых (почти 74 тыс. грн), родителю предлагают выбрать: получать ежемесячно по 1 тыс. злотых на протяжении 12 месяцев или 500 злотых на протяжении 24 месяцев.

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Украинка Дарья в Польше уже давно — она переехала туда 7 лет назад, чтобы учиться в лицее. А вот ее жених переехал в Польшу минувшей осенью. Чтобы устроиться на работу по специальности, ему нужно пройти ряд бюрократических процедур.

"По специальности он провизор, семь лет учился в медицинском. Чтобы работать по специальности в Польше, он должен нострифицировать свой диплом: сдать экзамены, чтобы доказать, что его диплом действителен в Евросоюзе. Чтобы это сделать, нужно очень хорошо знать язык", — поясняет Дарья.

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По словам Дарьи, без знания польского языка найти работу в Польше сложно: разве что подработки, например, где-нибудь на складе. В результате пара решила открыть собственный бизнес по франшизе — салон маникюра. Они трудоустроили сразу трех беженок из Украины.

Раньше просто так начать собственное дело в Польше украинцы не могли. А сейчас оформить маленькое предприятие по аналогии с украинским ФЛП можно достаточно быстро, причем онлайн.

"Раньше, чтобы открыть предприятие, нужно было иметь карту поляка или карту пребывания. А сейчас процедуру упростили для всех украинцев в Польше, а не только приехавших после начала войны. Теперь с помощью паспорта и PESEL можно открыть собственную компанию. Это можно сделать онлайн, в течение трех дней", — пояснила Дарья.

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Другая украинка, Анна, в начале марта эвакуировалась из Украины с маленьким ребенком. Она рассказывает, что устроить ребенка в ясли так и не удалось — доступны только дорогие частные детсады.

Анна говорит, что подавала резюме на такую же позицию, которую занимала в Украине — sales manager в сфере ІТ.

"У меня было собеседование. Дальше не сложилось, но в других условиях я бы сейчас работала в крупной международной компании. Моим знакомым из других областей предлагали верифицировать дипломы и работать по специальности. Наша родственница преподавала в местном вузе. Очень нужны в Польше украинские учителя, их принимают, в целом, охотно", — отмечает Анна.

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Анна считает, что успех трудоустройства на высококвалифицированную позицию зависит от трех факторов:

специфики профессии, знания иностранных языков и уровня подготовки специалиста.

Так или иначе, польский язык беженцам учить все равно приходится — без знания языка рассчитывать на хорошее трудоустройство не приходится.

Хотя есть и позиции без обязательного владения языками. Сайт Zielona Linia предлагает работу на складе в городе Тарновске-Гуры с зарплатой от 3 180 до 4 200 злотых (19 500 — 25 800 грн). Хозяйственный работник в городе Еленя-Гура сможет заработать от 3 500 злотых (21 500 грн). Магазин продуктов и промышленных товаров Ewa Miś ищет кассира, предлагает оклад от 3010 злотых (18 500 грн). Как ранее сообщали Фокусу украинцы, работающие в Польше, минимальная зарплата составляет 3 010 злотых (18 500 грн), такую сумму обычно и предлагают украинцам. Налоги — 28%. То есть, на руки можно получить 2 167 злотых (13 300 грн).

Похоже, украинские беженцы на пятый месяц войны постепенно интегрируются в польскую жизнь, а значит, своим трудом, зарплатами и выплатами всех своих расходов создают весомый вклад в ВВП Польши.

По оценкам экспертов, почти 40% переселенцев трудоспособного возраста из Украины уже нашли официальную работу в Польше, а более 71% признают, что содержат себя сами за собственные сбережения или доходы. Это значит, что уехавшие от войны украинцы работают на развитие польской экономики. И вернуть их в Украину со временем будет все сложнее.