Валюту — домой. Как украинцы переводят деньги из-за границы в Украину
Несмотря на войну, в Украину идет поток валюты от тех, кто поддерживает своих родных из-за рубежа. Как переводят деньги в Украину из-за границы? Сравниваем платежные системы и особенности валютных переводов.
Украина за январь-май 2022 года получила из-за границы частных переводов на сумму $4,074 млрд, сообщает НБУ. Это как минимум на 20% меньше, чем в прошлом году. Снизилась сумма оплаты труда заробитчан, частных трансфертов, и даже по неформальным каналам поступает меньше денег.
"Моя квартирантка уехала в Польшу, там уже больше года у нее работает муж, забрала ребенка, теперь они все вместе живут за границей", — рассказала киевлянка Руслана Деркач. Вот и одна из причин уменьшения сумм поступлений — война заставила семьи воссоединились, если до войны мужчина был уже на заработках, теперь он вывез к себе родных. Деньги в Украину если и нужно (для поддержки других родственников), то в гораздо меньшем объеме.
Исполнительный директор аналитического центра "CASE Украина" Дмитрий Боярчук говорит, что денежные переводы из-за границы никогда не были надежными поступлениями, хоть общая сумма и увеличивалась в последние годы.
"В дискуссиях макроэкономистов постоянно возникал такой вопрос — насколько долго будут существовать эти переводы из-за границы. Потому что семья не может вечно жить по отдельности: либо мужчина заработал деньги и возвращается, либо женщина с детьми на каком-то этапе переезжает к нему. Так что эти переводы — очень ненадежный источник перевода валюты. Потому что пройдет 3-4-5 лет, семья объединится — и переводов не будет", — рассказал Фокусу Дмитрий Боярчук.
Валюта для Украины: сколько денег поступает через частные переводы
В последние годы суммы денежных переводов из-за границы стабильно росли: в 2020-ом году это было около $9,5 млрд, в 2021-ом рекордные $15 млрд. Похоже, нынешний, кризисный из-за войны год переломит эту тенденцию к росту объема поступлений.
"В прошлом году было $15 млрд. Если за пять месяцев этого года всего-навсего $4 млрд., то ясно, что эта цифра существенно меньше, чем было. Происходит проседание. Оно пока не такое радикальное, переводы из-за границы есть, но объемы меньше", — говорит Дмитрий Боярчук.
Финансовый аналитик, ассоциированный эксперт аналитического центра CASE Украина Евгений Дубогрыз предлагает обратить внимание на данные по официальным зарплатам. В минувшем году сумма за январь-май составила $4,505 млрд, в нынешнем году — $4,168.
"Многие люди, которые выезжали на сезонные работы, особенно из западных областей Украины, сейчас не могут уехать за границу. Из-за этого снизились поступления от оплаты их труда. Также украинцы, работающие за рубежом, ограниченно переводят деньги домой, так как им и самим нужно на что-то жить, плюс они в состоянии неуверенности, что вернутся — и у них меньше возможности поддерживать оставшихся в Украине родственников", — сказал Фокусу Евгений Дубогрыз.Важно
Дмитрий Боярчук подтверждает и предположение, что на снижение потока переводов влияет другой процесс — объединение семей за границей: "Мужчины, которые работали за рубежом, забрали свои семьи. Они сейчас за границей". Еще один нюанс — за границу, спасаясь от войны, выехало очень много женщин и детей, чьи мужья остаются в Украине (либо в ВСУ, либо продолжают работать или вести бизнес), и на данном этапе целесообразно говорить не только о притоке валюты в Украину, но и об оттоке — мужчины из Украины поддерживают живущих в Европе жен и детей.
Системы и платежи: как валюта из-за границы поступает в Украину
Международные системы перевода средств Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, IntelExpress и TransferGo помогают украинцам отправлять валюту родственникам в Украину. В феврале Фокус рассказывал об условиях переводов через разные системы. Но с тех пор произошло существенное изменение — спустя три недели с начала полномасштабной атаки со стороны России стало известно, что в Украину зашла международная платежная система PayPal.
Впрочем, хотя система крайне популярна в странах Евросоюза и в США, Канаде, украинцы чаще для частных переводов пользуются другими системами. В банках говорят, что самая популярная система денежных переводов, как и прежде, — Western Union.
Какие платежные системы популярны в Украине
"На сегодняшний день, в ПУМБ доступны три системы международных переводов средств. Распределение такое: Western Union — 68%, MoneyGram — 24%, Ria — 8%", — отметил директор департамента разработок инновационных технологий ПУМБ Денис Воробьев.
Он анонсировал, что скоро в ПУМБ будут доступны и другие популярные в Украине системы денежных переводов.
В Ощадбанке отметили, что клиенты могут получить переводы через международные платежные системы MoneyGram, Ria, IntelExpress из любой страны на текущий карточный счет в евро, долларах США или гривне. В том числе, перевод можно получить через мобильное приложение "Ощад 24/7".
Также популярный способ переслать деньги в Украину — международная межбанковская система переводов SWIFT. В ОТП Банке говорят, что самое большое количество переводов частным лицам в страну происходит именно таким способом.
"В ОТП Банке можно получить SWIFT-перевод в более чем 10 различных валютах, среди которых — доллары США, евро, швейцарские франки, фунты стерлингов, польские злотые, канадские доллары и другие", — отметила Елизавета Трындюк, старший эксперт сектора развития розничного бизнеса ОТП Банка.
А в отделениях "Укрпошты" клиенты могут получить не только переводы через международные платежные системы, но и международные почтовые переводы.
"Через международные почтовые переводы за пять месяцев этого года в Украину поступило более 63,4 тыс. переводов на сумму 272,6 млн. грн., а через платежные системы — 6 тысяч на сумму 26 млн. грн", — сообщил директор департамента финансового бизнеса "Укрпошты" Олег Кляпко.
Больше денег: когда стоит ожидать роста поступлений валюты из-за границы
Экономисты не очень оптимистичны в прогнозах.
"Мне кажется, переводы из-за границы будут постепенно восстанавливаться. Чем дольше будет продолжаться война — тем меньше будет неопределенности для украинских заробитчан, особенно, если мы начнем побеждать. Но раньше, чем до конца года восстановления докризисных показателей, я считаю, мы не увидим", — отметил Евгений Дубогрыз.
Дмитрий Боярчук считает, что переводы из-за границы могут сойти на нет в долгосрочной перспективе.Важно
"Это ненадежный источник. Это не база, на которой можно строить стабильный рост экономики. Потому что все понимают, что с определенными изменениями этот источник, скорее всего, будет исчерпываться", — говорит Боярчук.
По его словам, стремительное развитие экономики Украины приведет к сокращению поступлений из-за границы: "Все понимают, что если экономика начнет развиваться и укрепляться, именно этот источник будет страдать. Большие объемы переводов из-за границы – признак нездоровой ситуации. Какие экономки получают много переводов? Кыргызстан, Туркменистан, у которых раньше было много работавших в Москве людей, а еще, кажется, страны Латинской Америки".
Тем не менее, до момента стремительного развития экономики, несмотря на статус кандидата в члены ЕС, Украина может пройти путь длинной в 5-10 лет. А значит, постепенно трудоустраивающиеся за границей беженцы будут продолжать отправлять в страну финансы для своих родных, и объем валютных переводов в 2023 году уже может превысить $15 млрд.