Международная платежная система PayPal стала доступна в Украине, — Федоров

Сервис позволит украинским клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы, не раскрывая данных банковской карты или другой личной информации.

Международная электронная система Paypal теперь доступна в Украине. Теперь украинцы смогут совершать покупки в интернете, перечислять деньги и выводить их на украинские банковские карты. Об этом сообщил Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

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По его словам, уже сейчас можно подвязать свои карты Visa и Master Card и пользоваться сервисом.

"Спасибо команде, что так быстро отреагировали на нашу просьбу и поддерживаете украинцев во время войны", — написал Федоров.

Генеральный директор платежной системы PayPal Дэн Шульман отправил Михаилу Федорову письмо, в котором сказано, что сервис продолжит поддержку Украины, в том числе благотворительными и волонтерскими проектами. Кроме того, платежная система до 30 июня решила отказаться от взымания платы с клиентов, которые отправляют или получают средства на украинские счета.

"Вместе с международной общественностью мы продолжаем поддерживать украинский народ в это критическое время", — написал Шульман.

В обнародованном министром письме также говорится, что пользователям доступна только функция отправки денег "person-to-person", то есть пересылка средств только между физическими лицами. Вопрос коммерческого использования в компании пока не проясняют.

Что такое PayPal?

Paypal — крупнейшая электронная платежная система. Она позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы, не раскрывая данных банковской карты или другой личной информации. Paypal можно привязать к своей банковской карте. Счет не нужно будет пополнять — средства будут сняты напрямую с карты.

Напомним, 16 марта Михаил Федоров заявил, что в Украине запускают легальный рынок виртуальных активов. По его словам, с момента российского вторжения украинский криптофонд собрал $54 млн. в диджитал активах на потребности украинской армии.

Ранее, 12 марта стало известно, что Paypal заблокирует все электронные кошельки россиян с 18 марта. Компания присоединилась к антироссийским санкциям из-за вторжения РФ в Украину.