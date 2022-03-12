Сервис PayPal заблокирует все электронные кошельки россиян с 18 марта

Таким образом компания присоединилась к антироссийским экономическим санкциям из-за военной агрессией России на территории Украины.

Международная платежная система PayPal сообщила на своем сайте о том, что намерена заблокировать все электронные кошельки граждан России 18 марта.

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Сотрудники сервиса просят всех пользователей, находящихся на территории России, вывести средства со счета до этой даты, чтобы "свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания".

"В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России. В настоящее время мы сохраняем функцию вывода средств", — сообщили на сайте.

Компания приняла такое решение в связи с военной агрессией России на территории Украины. Директор платежной системы Дэн Шульман заявил, что PayPal поддерживает международное сообщество, которое осуждает действия РФ по отношению к Украине. Таким образом компания присоединилась к экономическим санкциям Запада против России из-за военного вторжения в Украину.

Ранее сообщалось, что система мобильных платежей Google Pay блокирует аккаунты пользователей из Донецкой и Луганской областей. После многочисленных жалоб пользователей, представители сервиса сообщили, что будут обсуждать ситуацию только в формате личных сообщений.

2 марта клиенты некоторых российских банков пожаловались на то, что не могут использовать свои банковские карты для Google Pay и Apple Pay. Центробанк обратился к российским гражданам с заявлением о том, что клиенты тех банков, которые оказались под санкциями, больше не смогут расплачиваться картами этих банков за рубежом.