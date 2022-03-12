Сервіс PayPal заблокує всі електронні гаманці росіян з 18 березня

Таким чином компанія приєдналася до антиросійських економічних санкцій через військову агресію Росії на території України.

Міжнародна платіжна система PayPal повідомила на своєму сайті про те, що має намір заблокувати усі електронні гаманці громадян Росії 18 березня.

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Співробітники сервісу просять всіх користувачів, що знаходяться на території Росії, вивести кошти з рахунку до цієї дати, щоб "звести до мінімуму можливі подальші збої обслуговування".

"У зв'язку з нещодавніми подіями ми ухвалили рішення призупинити наші послуги з відправлення та отримання платежів у Росії. Наразі ми зберігаємо функцію виведення коштів", — повідомили на сайті.

Компанія ухвалила таке рішення у зв'язку з військовою агресією Росії на території України. Директор платіжної системи Ден Шульман заявив, що PayPal підтримує міжнародну спільноту, яка засуджує дії РФ щодо України. Таким чином, компанія приєдналася до економічних санкцій Заходу проти Росії через воєнне вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялося, що система мобільних платежів Google Pay блокує акаунти користувачів із Донецької та Луганської областей. Після численних скарг користувачів представники сервісу повідомили, що обговорюватимуть ситуацію лише у форматі особистих повідомлень.

2 березня клієнти деяких російських банків поскаржилися на те, що не можуть використовувати свої банківські картки для Google Pay та Apple Pay. Центробанк звернувся до російських громадян із заявою про те, що клієнти тих банків, які опинилися під санкціями, більше не зможуть розплачуватись картами цих банків за кордоном.