Google Pay блокує користувачів із Донецької та Луганської областей: як повернути доступ

Під санкції Google потрапили не лише жителі Росії та ОРДЛО, а й люди з підконтрольних Україні територій. Обмеження торкнулися навіть біженців, які зараз мешкають в інших регіонах.

Система мобільних платежів Google Pay блокує акаунти користувачів із Донецької та Луганської областей. Про це у Facebook повідомив прессекретар "ПриватБанку" Олег Серга.

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Один із користувачів у коментарях під постом звернув увагу на проблему з Google Pay в Україні. Олег Серга заявив, що Google відключила платіжний сервіс для всіх мешканців Донецької та Луганської областей, проте "ПриватБанк" намагається виправити ситуацію.

Альфа-Банк також визнав на своєму сайті, що Google Pay стала недоступною для користувачів з Донбасу, навіть якщо вони там більше не перебувають. Як зазначила компанія, проблеми фіксують усі українські банки, ймовірно, акаунти блокують, орієнтуючись на адресу, вказану під час реєстрації.

Спосіб вирішення проблеми від Альфа-Банк

Вказати поточну адресу проживання в налаштуваннях профілю (не Донецьку чи Луганську області);

Заповнити форму верифікації нових даних за посиланням (вони мають співпадати із зазначеними в профілі);

Заповнити всі обов'язкові поля та виконати інструкцію у формі верифікації;

Прикріпити скани документів, паспорти, посвідчення водія або статус переселенця, для підтвердження особи, якщо є – виписку з рахунку однієї з карток або договір оренди, квитанцію комуналки (не старше 90 днів) або договір страхування.

"Розбір може зайняти до 90 днів. Весь цей час пластикові картки працюватимуть без обмежень", — наголошується на сайті "Альфа-Банку".

Кореспондентка "Суспільного" з'ясувала, що Google Pay у Сєвєродонецьку Луганської області та Краматорську Донецької області, які розташовані на підконтрольній Україні території. Журналіст сайту AutoGeek Євген Муджирі на своїй сторінці у Twitter також поскаржився на блокування через адресу реєстрації на Донеччині. Представники сервісу відповіли йому в коментарі, запропонувавши обговорити ситуацію в особистих повідомленнях.

Як пише сайт "Свої.Сіті", нові користувачі з Донецької та Луганської областей не можуть зареєструватися в Google Pay, додавши свої карти. При реєстрації зазначені регіони підписуються як "Неприпустимі дані", про що свідчить скриншот одного з мешканців Сєверодонецька.

[ + – ] Скриншот реєстрації в сервісі Google Pay Фото: Скриншот

Раніше стало відомо, що Mastercard і Visa йдуть із Росії через вторгнення в Україну. В результаті власники карток російських банків не зможуть розплатитися в закордонних онлайн-магазинах через Apple Pay і Google Pay.

Повідомляли також, що платіжна система PayPal припинила роботу в Росії. Таким чином компанія вирішила засудити воєнну агресію проти України.